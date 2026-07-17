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▲波克夏股價輸大盤 自己出手救援砸下110億美元（圖／路透社／達志影像）

「股神」巴菲特擔任董事長的波克夏公司（Berkshire Hathaway），第2季買回庫藏股力道明顯加大！根據巴菲特週二申報的最新持股資料，波克夏在第2季買回規模估計介於50億至110億美元之間，一改先前市場的觀望氣氛。波克夏過去近兩年並未買回庫藏股，直到今年3月才重新啟動這項計畫，不過第1季僅買回2.35億美元，4月前兩週更完全沒有動作，力道遠不如外界預期，一度讓不少股東感到失望。值得一提的是，波克夏市值已達1兆美元，理論上每年有能力回購逾500億美元股票，顯示先前的回購步調相對保守。根據申報文件，巴菲特目前持有18萬8,290股A股，佔波克夏7月14日流通在外股數的13.2%，據此推算，波克夏當時約有142萬6,446股A股流通在外（其中B股已換算為等值A股）。與4月14日委託書公布時的數據相比，流通股數已減少超過1.1萬股。以4月14日至第2季結束期間、波克夏平均股價約72.1萬美元計算，波克夏在這段期間可能回購約80億美元股票，且大部分應發生在第2季當中。不過由於申報比例經過四捨五入，實際回購金額仍可能落在50億至110億美元的區間內，完整數字預計將於8月1日前後隨第2季財報一併公布。波克夏加速回購的動作，可望受到股東歡迎，主因是該公司手握近4,000億美元的龐大現金儲備，且目前股價估值處於相對合理的水準。不過波克夏A股今年來股價下跌約2%，表現遠遜於標普500指數約11%的總報酬率，這也讓回購自家股票顯得更具吸引力。根據波克夏最新公布的13F持股報告（截至今年3月31日），公司股票投資組合總值約263.1億美元，前十大持股集中度高達90.72%，顯示巴菲特一貫奉行的集中投資風格並未改變。持股比重最高的仍是蘋果（Apple），約佔整體投資組合21.99%；其後依序為美國運通（American Express，約17.43%）、可口可樂（Coca-Cola，約11.56%）、美國銀行（Bank of America，約9.52%）、雪佛龍（Chevron，約6.64%）、西方石油（Occidental Petroleum，約6.55%）、字母控股（Alphabet，約5.93%）、產物保險巨頭Chubb（約4.24%）、信評機構穆迪（Moody's，約4.09%），以及卡夫亨氏（Kraft Heinz，約2.78%）。值得留意的是，波克夏執行長一職今年已正式由亞貝爾（Greg Abel）接棒，巴菲特則轉任董事長角色，但市場人士普遍認為，亞貝爾上任後的操盤風格仍延續巴菲特一貫的長期持有、高度集中投資哲學，包括重啟庫藏股買回計畫，都被視為與巴菲特充分溝通後的決策。完整的第2季回購細節，市場預期將於8月1日前後正式揭曉，屆時可望更清楚看出波克夏對自家股價的信心程度。