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2026年世界盃四強賽，英格蘭以1：2慘遭阿根廷逆轉。賽後，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）在領先時的保守調度成為眾矢之的。根據英國媒體《獨立報》與《每日電訊報》的最新披露，圖赫爾的「謎之變陣」，就連對手阿根廷與主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）都感到震驚與不解。《獨立報》專欄指出，在戈登（Anthony Gordon）於第55分鐘為英格蘭打破僵局後，阿根廷球員一度擔心比賽節奏會被對手拉開。斯卡洛尼及其教練團甚至在第二次補水暫停期間，還在專門部署如何應對英格蘭速度型球員——如薩卡（Bukayo Saka）或馬杜埃凱（Noni Madueke）——替補登場後的強大衝擊力。然而，圖赫爾接下來的舉動讓阿根廷全隊看傻了眼。他接連派上防守屬性的球員：第72分鐘換下進球功臣戈登，改打五後衛；第82分鐘又換下中場大將賴斯（Declan Rice）與後衛詹姆斯（Reece James）。數據顯示，從戈登進球到被追平的這段時間，英格蘭控球率僅剩可憐的12%。斯卡洛尼察覺到圖赫爾的保守意圖後，果斷改變防守部署，意識到不再需要專人盯防英格蘭的速度前鋒。他大膽換上多名進攻球員，最終由恩佐（Enzo Fernandez）扳平、勞塔羅（Lautaro Martinez）補時絕殺。賽後，阿根廷球員在慶祝之餘，紛紛對圖赫爾為何如此迅速改打五後衛，且完全沒讓薩卡上場感到大惑不解。面對外界的猛烈砲火，圖赫爾私下堅決否認自己下令球隊死守。《每日電訊報》記者馬特·勞（Matt Law）報導，圖赫爾向身邊人士透露，他當時傳達給替補球員的指令是「壓上」，並嘗試將球推進。圖赫爾認為，在換人之前，球隊就已經退得太深了。他改打五後衛的本意，是希望球隊能更主動地向外壓迫邊鋒，而不是在四後衛之間暴露空隙。「我覺得在那一刻，世界上任何戰術體系都無法幫助我們，因為我們太被動了。」圖赫爾進一步將問題歸咎於英格蘭足球的「DNA」。他直言：「掌控球權、控制比賽這件事，也許不像西班牙或阿根廷那樣存在於我們的DNA中。」此外，他也強調先前對陣墨西哥與挪威的比賽，讓球隊在體能上消耗過大。這番言論與隊長凱恩（Harry Kane）及格伊（Marc Guehi）賽後受訪時抱怨「進球後全隊心態就變成後撤防守」的看法不謀而合。儘管球迷與球評怒火中燒，但英足總內部卻並未將敗因全歸咎於圖赫爾。英足總高層認可他的帶隊表現，並認為球員在場上「本能地傾向回收防守」是深層的文化問題。圖赫爾已在今年2月與英足總續約至2028年歐洲盃，他本人也強烈表達了繼續帶領球隊的決心，接下來將帶隊出征對決法國的季軍戰。