我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年於東京巨蛋首次舉辦便引發高度關注的大型音樂節「MUSIC EXPO LIVE」，2026年正式邁向全新篇章，首度海外公演就選擇台北！「MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI」將於10月24日、25日下午6點在台北小巨蛋盛大登場，由「嵐Arashi」櫻井翔擔綱主持，集結《膽大黨》片頭曲〈革命道中〉演唱者AiNA THE END、ATEEZ、FRUITS ZIPPER、Hearts2Hearts、King & Prince、NCT WISH、櫻坂46及&TEAM等8組亞洲超人氣藝人輪番演出，更多票價及購票資訊將於7月22日（星期三）正式公布。演出日期：2026年10月24日（六）18:002026年10月25日（日）18:00演出票價：7月22日（三）公布售票系統：寬宏售票演出地點：台北小巨蛋主 持：櫻井翔演出陣容：10月24日／AiNA THE END、FRUITS ZIPPER、Hearts2Hearts、King & Prince10月25日／ATEEZ、NCT WISH、櫻坂46、&TEAM「MUSIC EXPO LIVE」自2025年於東京巨蛋誕生後，短短一年便宣布跨足海外，首站選定台北舉辦，不僅象徵活動版圖正式拓展至海外，也再次展現台北作為亞洲重要音樂演出城市的地位，更預告這場橫跨J-POP、K-POP的音樂盛會，將成為今年最受矚目的大型演唱會之一。本次活動將由嵐櫻井翔擔任主持人，串聯2天精彩舞台，促成來自不同國家、不同音樂風格藝人的交流與合作。演出陣容集結AiNA THE END、ATEEZ、FRUITS ZIPPER、Hearts2Hearts、King & Prince、NCT WISH、櫻坂46及&TEAM共8組超人氣藝人，橫跨J-POP、K-POP兩大音樂版圖，從個人歌手、偶像團體到新世代話題組合齊聚一堂，展現當代亞洲流行音樂的多元魅力。