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吳崢為致癌油議題槓上黃揚明 蔣萬安怒轟：傲慢

不忍了！蔣萬安籲全民上街「要卓榮泰下台」

致癌油風暴持續延燒，民進黨發言人吳崢在節目上與媒體人黃揚明激辯，一句「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，引發熱議。對此，台北市長蔣萬安今（17）日怒轟，「我呼籲所有的民眾、所有的人民站上街頭，大聲的訴求！」，對於食安的議題，大家絕對不要再讓現在這樣的中央政府「吃人夠夠」。蔣萬安表示，他看到民進黨的發言人竟然對著提出質疑的媒體大小聲，而且說「又不是我們民進黨逼大家吃毒油」，這就是傲慢，這就是不肯認錯道歉。大家都看到如果中央政府到現在為止，還是沒辦法給人民一個真相，還是沒有辦法清楚說明這整件事情的原由，甚至行政院長、衛福部長、食藥署長都不肯為這件事情下台。「我呼籲所有的民眾、所有的人民站上街頭，大聲的訴求！」，蔣萬安怒斥，對於食安的議題，大家絕對不要再讓現在這樣的中央政府「吃人夠夠」。從4月到6月，已經有多少批的問題毒油被人民吃下肚子，難道1到3月就沒有問題嗎？蔣萬安砲口對準中央痛批，除了這一次出事的中聯油脂這家公司，難道其他上游原油廠商，你們有去做出全面的檢驗嗎？這樣政府慢吞吞的動作，根本就是給業者充裕的時間去串證、去滅證。所以，他們必須採取自救的行動。蔣萬安說，「我要再次的呼籲所有的民眾，一起站上街頭，大聲的喊出我們對於這食安議題的主要訴求。食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下台」。不過，卓榮泰上午赴宜蘭出席活動時，已經面對鏡頭致歉，是否繼續追究其他政治責任？蔣萬安表示，這件事情爆發已經至今多久？結果行政院長到現在才願意道歉，而且還只是全部的責任都推給業者。所以這件事情，業者當然有責任，但是難道就不應該追究中央政府的責任嗎？到現在沒有一個人為這件事情負責下台。看到卓榮泰只針對一個問題批號來道歉，但現在人民吃下多少量有問題批號的毒油？所以這件事情，卓榮泰不只是道歉，他應該要負責下台。