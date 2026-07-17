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英格蘭在2026美加墨世界盃4強戰以1：2遭阿根廷逆轉，無緣晉級決賽，賽後除了圖赫爾（Thomas Tuchel）的保守戰術被放大檢討，英格蘭球員與主裁判互動方式也引發討論。前英超裁判史考特（Graham Scott）受訪時就點名隊長凱恩（Harry Kane），認為他在場上反覆向裁判碎念、用諷刺式語氣提問，不但無法爭取判決，反而可能讓裁判產生反感。阿根廷與英格蘭這場4強戰火藥味濃厚，雙方多次出現身體對抗與言語交鋒，主裁判艾法斯（Ismail Elfath）也必須不斷控制場面。最終英格蘭只有安德森（Elliot Anderson）吃到黃牌，但英格蘭球員不斷向裁判抱怨的畫面，仍讓史考特看不下去。史考特在talkSPORT節目中表示，他很不喜歡看到英格蘭球員一直試圖「磨」裁判，因為這種方式根本不會得到想要的結果。他直言，自己過去執法時也曾遇過類似狀況，球員以為持續施壓能影響判決，但對裁判來說，只會覺得很煩。史考特特別提到凱恩。他表示，凱恩在場上常用帶有諷刺意味的引導式問題對裁判說話，例如「他可以整場都這樣嗎？」、「你會給我們任何判決嗎？」、「你知道場上有兩支球隊嗎？」這種語氣在裁判耳中並不加分，反而會讓人感到惱火。史考特甚至坦言，自己過去面對這種狀況時，心裡會希望球員趕快離開。更直接的是，當五五波判決出現時，如果裁判已經對球員本人產生反感，球員未必能拿到自己想要的吹判。不過這是史考特以自身執法經驗提出的看法，並不代表所有裁判都會用這種方式處理凱恩。真正重點在於，持續抱怨裁判不一定能帶來優勢，反而可能在細節上傷害球隊。史考特也提到，阿根廷球員似乎更擅長與裁判互動，也更有效率。他認為，英格蘭應該學會的不只是抱怨，而是賽前了解每名裁判的執法風格，包括對方會放行什麼程度的對抗、會怎麼控制比賽，以及什麼方式的溝通最有效。換句話說，與裁判溝通也是比賽的一部分。若球員只是情緒化地不斷抱怨，不但無法改變判決，還可能讓裁判提前產生防備心理。史考特認為，球隊必須更聰明地分析裁判，而不是在場上臨時用碎念處理問題。英格蘭這次倒在世界盃4強，敗因當然不只在裁判互動。但從圖赫爾的保守調度，到球員領先後無法穩住節奏，再到場上情緒與溝通方式，這支英格蘭仍有太多細節值得檢討。