葡萄王生技16日起一連四天參加「2026亞洲美容保養．生技保健大展」，以打造品牌「第二成長引擎」為主軸，展現一站式保健食品代工實力。葡萄王在台深耕57年，深刻掌握亞洲消費者需求，產品銷售全球超過20個國家，具備豐富的跨境出海經驗；擁有153位頂尖研發人員及逾1,000種現成與客製化配方，以實證科學為產品功效背書。葡萄王表示，品牌商選擇葡萄王「獨家專利前瞻原料」代工，能直接將國際獲獎原料注入自家產品，打造具備高度市場差異化與信任度的明星商品。
專業能力方面，葡萄王作為深耕微生物醱酵領域的產業龍頭，擁有領先業界的「微生物醱酵技術平台」，能精準進行機能性菌種的篩選與純化，為代工客戶提供活性更高、穩定性更強的優質益生菌與菇菌類產品；同時不侷限於膠囊與粉劑，憑藉強大的製劑生產能力可協助客戶進行「新穎與特殊劑型」客製化開發，打破傳統保健品框架，開發出更便利、口感更佳、更具消費吸引力的創新產品。配方設計上，葡萄王導入「大數據分析」，針對市場痛點提供「個人化與精準生醫」的配方設計，從市場趨勢到科學配比，規劃出最符合當下消費者需求的黃金配方；配方組合極為多元，涵蓋現今市場最在意的六大健康版塊，包括：運動機能表現、體重管理(減脂)、抗衰老、增強記憶力、免疫調節與提升抗病毒保護力。無論客戶想切入哪個細分市場，皆能提供相對應的科研實證配方。品質方面，葡萄王已通過NSF GMP、FSSC 22000、ISO 22000、HACCP、TAF、HALAL(清真認證)等多項國際品質保證，為出貨品質提供嚴格保障；搭配完善的「全球專利佈局」與國際品牌合作經驗，不僅確保產品在台灣市場的合規與領先，更能借助國際級技術背書，助攻台灣品牌順利將產品外銷至全球市場。
本次大展中，葡萄王以「三步驟一站式代工服務」為參展核心：透過「專屬諮詢」精準對接品牌定位與市場需求、「配方提案」客製化打造具市場競爭力的配方，再由「上市規劃」統包配方、法規、品質、生產等繁雜庶務，讓客戶專注於行銷與銷售；現場並展示國際金獎專利前瞻原料、微生物醱酵技術平台、新穎與特殊劑型應用及大數據黃金配方設計，無論是擴充產品線的既有品牌，或跨界新創團隊，皆能藉此切入千億保健食品市場、掌握健康商機。
參展資訊：「2026亞洲美容保養．生技保健大展」於7月16日(四)至7月19日(日)每日10:00-18:00(最後一日至17:00)，在台北南港展覽館1館1樓盛大登場，歡迎有意布局健康商機的品牌商蒞臨洽談，並可透過大展官方網站(https://www.chanchao.com.tw/healthcos/)免費登記觀展。專業代工服務或洽詢合作，請至葡萄王生技官網：https://www.grapeking.com.tw/contact
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專業能力方面，葡萄王作為深耕微生物醱酵領域的產業龍頭，擁有領先業界的「微生物醱酵技術平台」，能精準進行機能性菌種的篩選與純化，為代工客戶提供活性更高、穩定性更強的優質益生菌與菇菌類產品；同時不侷限於膠囊與粉劑，憑藉強大的製劑生產能力可協助客戶進行「新穎與特殊劑型」客製化開發，打破傳統保健品框架，開發出更便利、口感更佳、更具消費吸引力的創新產品。配方設計上，葡萄王導入「大數據分析」，針對市場痛點提供「個人化與精準生醫」的配方設計，從市場趨勢到科學配比，規劃出最符合當下消費者需求的黃金配方；配方組合極為多元，涵蓋現今市場最在意的六大健康版塊，包括：運動機能表現、體重管理(減脂)、抗衰老、增強記憶力、免疫調節與提升抗病毒保護力。無論客戶想切入哪個細分市場，皆能提供相對應的科研實證配方。品質方面，葡萄王已通過NSF GMP、FSSC 22000、ISO 22000、HACCP、TAF、HALAL(清真認證)等多項國際品質保證，為出貨品質提供嚴格保障；搭配完善的「全球專利佈局」與國際品牌合作經驗，不僅確保產品在台灣市場的合規與領先，更能借助國際級技術背書，助攻台灣品牌順利將產品外銷至全球市場。
本次大展中，葡萄王以「三步驟一站式代工服務」為參展核心：透過「專屬諮詢」精準對接品牌定位與市場需求、「配方提案」客製化打造具市場競爭力的配方，再由「上市規劃」統包配方、法規、品質、生產等繁雜庶務，讓客戶專注於行銷與銷售；現場並展示國際金獎專利前瞻原料、微生物醱酵技術平台、新穎與特殊劑型應用及大數據黃金配方設計，無論是擴充產品線的既有品牌，或跨界新創團隊，皆能藉此切入千億保健食品市場、掌握健康商機。
參展資訊：「2026亞洲美容保養．生技保健大展」於7月16日(四)至7月19日(日)每日10:00-18:00(最後一日至17:00)，在台北南港展覽館1館1樓盛大登場，歡迎有意布局健康商機的品牌商蒞臨洽談，並可透過大展官方網站(https://www.chanchao.com.tw/healthcos/)免費登記觀展。專業代工服務或洽詢合作，請至葡萄王生技官網：https://www.grapeking.com.tw/contact