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▲腸道菌會受到飲食、生活習慣、文化、環境等影響，不同國家的菌相也不一樣。（圖／記者張乃文攝）

嬰幼兒開始建立腸道生態 成最重要黃金時期

AI腸道微菌年齡預測模型 反映生理老化、生活型態

人體內腸道微生物超過10兆以上，近年研究發現，這類微生物與代謝、消化、免疫及健康老化都有著密切關連，因此「腸道微菌」也成為全球精準醫療的重要研究方向。不過，過往都是透過西方的腸道微菌資料庫，而台灣人其實有自己的腸道菌相，長庚醫院便透過千人研究，建立首個本土「全年齡腸道微菌資料庫」，對於台灣民眾不同生命階段的腸道菌相變化，也開發AI模型預測，了解個人化健康。長庚醫院今（17）日召開記者會，提到長庚醫院進行台灣首個0至93歲的「全年齡腸道微菌資料庫」。微菌治療中心副主任葉元鳴指出，人的腸道住著超過10兆以上的微生物，基因可能超過10倍以上。近年研究發現，微生物跟代謝、消化或免疫、健康老化有密切關聯。葉元鳴提到，腸道菌會受到飲食、生活習慣、文化、環境等影響，不同國家的菌相也不一樣，因此若沒有本土資料，較難建立適合台灣的健康微菌基準。葉元鳴指出，台灣目前有許多健康資料庫，但都有不同研究方向，而這項研究也主要是觀察健康族群的一生腸道菌變化，蒐集年齡0歲至目前最高93歲，盼完整描繪不同生命階段的腸道菌相如何逐步改變。葉元鳴提到，建立這個腸道微菌資料庫並非只蒐集糞便檢體，還蒐集受試者的生活型態，如飲食、睡眠及益生菌的服用等，資料紀錄整體基本身體資訊，藉由檢體採集、定序分析和AI模型的建立，整合可持續累積、分析的資料庫。不過，腸道菌的變化，葉元鳴說，透過不同的統計方式也發現，腸道菌數量在嬰幼兒時期會開始建立腸道生態，種類快速增加、愈來愈多樣，因此可說是「腸道菌建立的最重要黃金時期」。葉元鳴透露，不同年齡層腸道菌會有自己的特色，也就是說，嬰兒菌相不會像青少年菌相，而成年人跟高齡族群會有差異。未來評估腸道健康也應考慮年齡，不能用同一套標準去檢視。而嬰幼兒以雙歧桿菌屬(Bifidobacterium)為優勢菌群，葉元鳴說明，隨著成長，糞桿菌屬(Faecalibacterium)、擬桿菌屬(Bacteroides)及布勞特氏菌屬(Blautia)等成熟菌群逐漸增加，呈現台灣民眾特有的腸道微生態演變歷程。雙歧桿菌有助維持消化道機能、調節免疫；糞桿菌屬可降低腸道發炎並產生丁酸，丁酸是大腸上皮細胞最主要的能量來源，可維持腸道細胞正常生長與修復；擬桿菌屬負責分解膳食纖維、促進營養利用；布勞特氏菌屬則有助維持腸道黏膜屏障，反映腸道生態逐步成熟。葉元鳴指出，長庚微菌治療中心同步運用人工智慧分析腸道菌相中會隨年齡改變的規律性特徵，包括不同菌群的相對比例、整體菌相結構及菌相成熟度變化，開發「腸道微菌年齡」預測模型，其中以XGBoost模型表現最佳，平均絕對誤差為11.56年。葉元鳴表示，成人腸道菌相中存在可由AI辨識的年齡訊號，這代表腸道微菌可能反映部分生理老化與生活型態相關特徵。不過，目前此模型仍屬研究階段，尚不能作為個人健康年齡判定、疾病風險預測或臨床診斷工具。未來仍需透過外部資料驗證、長期追蹤研究及臨床資料整合，進一步確認其在健康管理、生活型態調整及長期健康追蹤中的應用價值。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，腸道微菌與腸胃、代謝、神經退化及心腎血管疾病密切相關，過去研究多以歐美族群為主，但其飲食、生活型態差異大，結果未必適用於台灣。建立跨越生命全期的台灣本土腸道微菌資料，才能成為疾病風險評估、健康老化及精準醫療的重要基礎。臨床方面，長庚微菌治療中心主任李柏賢表示，長庚微菌移植(FMT)累積治療與研究經驗已突破430例，建立國內最完整的臨床資料庫之一。針對復發性困難梭菌感染(rCDI)，單次微菌移植成功率達91%，顯示台灣微菌治療技術已具國際競爭力。目前FMT已常規應用於rCDI，並持續探索在自閉症類群障礙、潰瘍性結腸炎、發炎性腸道疾病及移植物抗宿主病等疾病的應用潛力。長庚檢驗醫學部建置「實驗室開發檢測(LDTs)微菌檢測平台」，整合本土資料庫、個人化檢測、臨床照護及長期追蹤，逐步建立台灣精準微菌醫療模式，未來可應用於健康評估、疾病風險研究及個人化照護。目前微菌移植(FMT)累積治療與研究經驗已突破430例。