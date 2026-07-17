Steam母公司Valve近日公開2027年上半年遊戲特賣會時間！全球玩家們可以在這些日期看看，自己願望清單裡的遊戲有沒有特價。這些日期除了春夏季特賣會之外，還有各種主題特賣會活動，官方公開特賣會時間，主要是想讓玩家們了解遊戲特價時間，以免剛買原價遊戲，就遇到大特價。
Steam 2027年上半年遊戲特賣會日期（太平洋時間）
2027年1月
1月14日～1月18日 桌面夥伴節
1月25日～2月1日 商店經營節
2027年2月
2月4日～2月8日 羊群節
2月8日～2月15日 單機合作節
2027年3月
3月8日～3月15日 節奏節
3月18日～3月25日 2027年Steam春季特賣會
3月29日～4月5日 恐龍大戰機器人節
2027年4月
4月12日～4月19日 競速節
4月22日～4月26日 女巫節
4月26日～5月3日 格鬥節
2027年5月
5月10日～5月17日 即時策略節
5月31日～6月3日 登山節
2027年6月
6月14日～6月21日 新品節
6月24日～7月8日 2027年Steam夏季特賣會
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2027年1月
1月14日～1月18日 桌面夥伴節
1月25日～2月1日 商店經營節
2027年2月
2月4日～2月8日 羊群節
2月8日～2月15日 單機合作節
2027年3月
3月8日～3月15日 節奏節
3月18日～3月25日 2027年Steam春季特賣會
3月29日～4月5日 恐龍大戰機器人節
4月12日～4月19日 競速節
4月22日～4月26日 女巫節
4月26日～5月3日 格鬥節
2027年5月
5月10日～5月17日 即時策略節
5月31日～6月3日 登山節
2027年6月
6月14日～6月21日 新品節
6月24日～7月8日 2027年Steam夏季特賣會