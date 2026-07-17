Steam母公司Valve近日公開2027年上半年遊戲特賣會時間！全球玩家們可以在這些日期看看，自己願望清單裡的遊戲有沒有特價。這些日期除了春夏季特賣會之外，還有各種主題特賣會活動，官方公開特賣會時間，主要是想讓玩家們了解遊戲特價時間，以免剛買原價遊戲，就遇到大特價。

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Steam 2027年上半年遊戲特賣會日期（太平洋時間）

2027年1月

1月14日～1月18日　桌面夥伴節

1月25日～2月1日　商店經營節

2027年2月

2月4日～2月8日　羊群節

2月8日～2月15日　單機合作節

2027年3月

3月8日～3月15日　節奏節

3月18日～3月25日　2027年Steam春季特賣會

3月29日～4月5日　恐龍大戰機器人節

▲2027年「Steam 春季特賣」預計在3月18日到25日登場。（資料照／Steam官網）
▲2027年「Steam 春季特賣」預計在3月18日到25日登場。（資料照／Steam官網）
2027年4月

4月12日～4月19日　競速節

4月22日～4月26日　女巫節

4月26日～5月3日　格鬥節

2027年5月

5月10日～5月17日　即時策略節

5月31日～6月3日　登山節

2027年6月

6月14日～6月21日　新品節

6月24日～7月8日　2027年Steam夏季特賣會

▲Steam 2027年「夏季特賣會」將在6月底登場。（資料圖／Steam官網）
▲Steam 2027年「夏季特賣會」將在6月底登場。（資料圖／Steam官網）

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...