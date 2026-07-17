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Steam 2027年上半年遊戲特賣會日期（太平洋時間）

2027年1月

2027年2月

2027年3月

▲2027年「Steam 春季特賣」預計在3月18日到25日登場。（資料照／Steam官網）

2027年4月

2027年5月

2027年6月

▲Steam 2027年「夏季特賣會」將在6月底登場。（資料圖／Steam官網）

Steam母公司Valve近日公開2027年上半年遊戲特賣會時間！全球玩家們可以在這些日期看看，自己願望清單裡的遊戲有沒有特價。這些日期除了春夏季特賣會之外，還有各種主題特賣會活動，官方公開特賣會時間，主要是想讓玩家們了解遊戲特價時間，以免剛買原價遊戲，就遇到大特價。1月14日～1月18日 桌面夥伴節1月25日～2月1日 商店經營節2月4日～2月8日 羊群節2月8日～2月15日 單機合作節3月8日～3月15日 節奏節3月29日～4月5日 恐龍大戰機器人節4月12日～4月19日 競速節4月22日～4月26日 女巫節4月26日～5月3日 格鬥節5月10日～5月17日 即時策略節5月31日～6月3日 登山節6月14日～6月21日 新品節