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▲iPhone 17系列上市9個月後，主力機型通路跌幅多落在6%至7%；其中iPhone 17 256GB銷量排名第一，空機價27990元。（圖／傑昇通信提供）

iPhone 17後續還會降？通路：價格恐維持平穩

iPhone 18恐更貴？記憶體升級成關鍵

想換機該等iPhone 18？半年內有需求可直接買

▲iPhone 17在台9個月狂銷近200萬台，傑昇通信示警：新機晶片成本飆、現機即將築底強彈。（圖／官方提供）

9月iPhone 18 Pro系列即將登場，現在應該是等新機還是搶買iPhone 17？根據實體通路暨傑昇通信門市銷售資料，自2025年9月iPhone 17系列及iPhone Air上市，至2026年5月期間，全台新舊iPhone合計銷量超過197萬台，較去年同期的176萬台成長約12%；其中iPhone 17系列與iPhone Air合計占約89%的銷售份額。從銷量排行榜來看，iPhone 17（256GB）位居第一，排名第二、第三的則是iPhone 17 Pro（256GB）及iPhone 17 Pro Max（256GB）。不少果粉習慣在蘋果秋季發表會前觀望，期待新機上市後，前代iPhone出現一波降價潮。不過，傑昇通信認為，今年市場情況可能不同，因供應鏈成本持續走揚，蘋果在發表初期釋出部分價格空間，讓iPhone 17系列上市後半年的價格走勢，呈現相對平穩的曲線。從實體通路的定價結構來看，目前半導體原物料、記憶體及國際物流費用仍具有成本支撐力道，因此iPhone 17系列空機價格維持現有水位的機率較高，不排除部分高容量或熱門規格因現貨減少，價格反而小幅回彈。傑昇通信也指出，蘋果通常會在新機發表前逐步限制舊旗艦的供貨量，當通路庫存進入去化尾聲，熱門容量及顏色可能會比售價更早觸底。消費者若持續等待，不一定能等到更低價，反而可能面臨缺貨或選不到理想規格的情況。近期供應鏈傳聞指出，標準版iPhone 18為完整支援新一代AI功能，記憶體容量可能提高至12GB，但發表時程也可能延後。傑昇通信提醒，若相關產品策略成真，今年秋季新機陣容可能將由iPhone 18 Pro系列擔任主力，對習慣追逐最新規格的果粉而言，換機門檻也會進一步升高。再加上記憶體、晶片及其他硬體成本上漲，iPhone 18 Pro系列定價存在被墊高的可能性。傑昇通信表示，蘋果執行長庫克先前曾提到晶片供應與記憶體成本帶來的壓力，也讓市場開始重新評估新舊iPhone過往的價格週期。若原廠持續保護新機毛利，下一代iPhone可能因硬體成本上升而調整售價。傑昇通信認為，下一代iPhone售價及上市時程的不確定性升高，反而凸顯iPhone 17系列目前的性價比。iPhone 17系列定價相對穩定，硬體配置也足以應付多數日常使用、拍攝及AI應用需求。若消費者未來半年內已有明確換機計畫，且能在通路找到符合需求的容量、顏色及價格，現階段即可考慮入手。