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致癌油風暴延燒，台北市長蔣萬安今（17）日上午受訪時怒轟，「我呼籲所有的民眾、所有的人民站上街頭，大聲的訴求！」，中午，蔣更前往立法院國民黨團，會前談話時，他再次疾呼，面對致癌油這樣的事情，行政院長、衛福部長、食藥署長，沒有一個人願意下台負責。昨天更看到民進黨的發言人說「不是我逼你們吃啊」，「今天，民進黨政府逼我吃毒油，逼我上街頭」。蔣萬安今天赴立法院黨團，總召傅崐萁說，非常高興蔣萬安今天能夠回娘家，回到立法院，也回到國民黨團。就台北市政府市長的立場，不只為台北市民，更希望為中華民國兩千三百萬人，今天所遭逢的全民健康，受到賴清德、卓榮泰的統治之下，全民遭受黑心毒油這樣的侵害。傅崐萁表示，值此國家危難的時刻，人民健康受到重大傷害的時刻，蔣萬安回到立法院，希望國會三黨能夠真正能夠為國為民來守護健康，能夠守護台灣所有人食安的權益。不只讓孩子能夠平安的長大，更希望全國國人能夠正視這個問題，也更希望賴清德、卓榮泰不要以為敷衍就可以過關，「今天沒有食安就沒有院長，沒有道歉就沒有總統」。蔣萬安提到，面對重大議題，他們無役不與，大家也共同打過許多場戰役。面對這一次，國家如此重大的食安議題，大家卻看到民進黨政府處理的荒腔走板，到今天已經超過半個月，到底為什麼發生？為什麼會有毒油產生？到底是原料大豆的問題還是哪一個製程的環節？說不出個所以然。但卻看到民進黨政府的傲慢、無能、包庇、護航。蔣萬安說，今天特別來立法院黨團跟各位兄弟姐妹來交換意見，來請教接下來要怎麼樣站出來幫民眾發聲，因為這攸關各個年齡層小老百姓的健康，以及許多餐飲、攤商、店家他們的生計。「所以此時此刻，我覺得我們必須要勇敢的站出來，為民眾發聲」。蔣萬安怒轟，「我們看到面對這樣的事情，行政院長、衛福部長、食藥署長，沒有一個人願意下台負責。昨天我更看到民進黨的發言人說『不是我逼你們吃啊』，今天，民進黨政府逼我吃毒油，逼我上街頭」。蔣萬安提到，今天來黨團跟各位兄弟姐妹再次的表達感謝，過去這段期間，兄弟姐妹在立法院為民眾的健康、食安的權益，堅定的捍衛，由衷的感佩及敬佩。接下來也希望地方政府來跟國民黨立法院黨團緊密的配合，站在人民這一方，而不要像現在執政政府選擇和業者站在一起。