打電動真的會影響學業成績嗎？日本知名藝人松丸亮吾日前上節目分享，他小時候家裡規定，只要讀書滿3個小時，其他時間都可以玩遊戲，這項規定讓他更主動學習，因為只要學習3小時，自己其他時間就能開心玩遊戲，也讓他後來考上日本第一學府東京大學！
原本只有1小時能玩遊戲 靜不下心來努力
根據日本媒體日刊スポーツ報導，松丸亮吾上富士電視台節目時表示，小時候原本家裡規定每天只能玩1個小時的遊戲，讓他感到很不開心，因為只要遊戲時間一結束，就會被迫坐在書桌前學習，但他還是充滿著想玩遊戲的心情，完全沒辦法靜下心來讀書，也會失去讀書動力。
後來松丸亮吾的父母看到他無心唸書，決定改變做法，改成只要讀完3小時的書，剩下的時間就可以通通拿去玩樂，把打電動、玩遊戲的時間變成努力過後的「獎勵」，讓他可以靜下心來讀書，因為只要讀完書就能玩遊戲，加強他唸書動力。
陪伴讓過程不難熬 建立良好讀書環境
除了學習的獎勵之外，松丸亮吾也分享，家裡的學習氛圍很好，4兄弟都被要求在客廳一起讀書，讓彼此之間都有一起努力的感覺，他們母親也會在廚房一邊做飯，一邊陪伴他們。
松丸亮吾指出，父母的獎勵機制，還有相互陪伴的環境，讓讀書的過程不會很煩躁，也變得不會很難熬，幫他從小就建立良好的讀書習慣，最終他也順利考上日本第一學府東京大學。
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根據日本媒體日刊スポーツ報導，松丸亮吾上富士電視台節目時表示，小時候原本家裡規定每天只能玩1個小時的遊戲，讓他感到很不開心，因為只要遊戲時間一結束，就會被迫坐在書桌前學習，但他還是充滿著想玩遊戲的心情，完全沒辦法靜下心來讀書，也會失去讀書動力。
後來松丸亮吾的父母看到他無心唸書，決定改變做法，改成只要讀完3小時的書，剩下的時間就可以通通拿去玩樂，把打電動、玩遊戲的時間變成努力過後的「獎勵」，讓他可以靜下心來讀書，因為只要讀完書就能玩遊戲，加強他唸書動力。
除了學習的獎勵之外，松丸亮吾也分享，家裡的學習氛圍很好，4兄弟都被要求在客廳一起讀書，讓彼此之間都有一起努力的感覺，他們母親也會在廚房一邊做飯，一邊陪伴他們。
松丸亮吾指出，父母的獎勵機制，還有相互陪伴的環境，讓讀書的過程不會很煩躁，也變得不會很難熬，幫他從小就建立良好的讀書習慣，最終他也順利考上日本第一學府東京大學。