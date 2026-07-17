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英法季軍戰登場！真實局面卻是「沒人想踢」

▲世界盃季軍戰由法國對上英格蘭，但兩隊顯然都無心戀戰。（圖／翻攝自X @FFF）

▲世界盃進入到收尾階段，剩下兩場賽事，季軍戰由法國VS英格蘭，冠軍戰西班牙VS阿根廷。（圖／翻攝自FIFA World Cup X）

哪些國際賽事沒有季軍戰？

▲歐洲國家盃在1980年的季軍戰中，因收視率慘淡且球迷進場意願極低，從此決定廢除季軍戰。圖為葡萄牙隊長C羅。（圖／美聯社／達志影像）

▲桌球世錦賽並沒有季軍附加賽，也是為了給予打進四強的選手應有的肯定。圖為我國桌球國手林昀儒、高承睿。（圖／取自ITTF）

世界盃為何仍保留季軍戰？四大原因一次看

▲本屆世界盃4強為法國、西班牙、阿根廷以及英格蘭，其中西班牙、阿根廷爭奪冠軍、法國、英格蘭則進入季軍賽。（圖／取自FIFA官方X）

2026年世界盃足球賽將在決賽前一天進行英格蘭對法國的季軍戰，但兩隊對此都興趣缺缺。事實上，包含歐洲國家盃、亞洲盃、世界棒球經典賽及多項羽球、桌球國際賽都已陸續取消季軍戰，多半基於保護選手、降低受傷風險及商業價值有限等考量。然而世界盃仍選擇保留，除龐大商業利益外，還涉及FIFA積分、國家排名及高額獎金，也讓季軍戰至今仍未走入歷史。根據《隊報》報導，法國遭西班牙淘汰後，全隊士氣低迷，不少球員只想盡快結束世界盃旅程，甚至已有部分人規劃賽後直接展開假期，不會先返回法國。教練團目前正努力重新凝聚球隊士氣，希望球員將目標轉向爭取季軍，而總教練德尚（Didier Deschamps）也預計在本場比賽進行大幅輪換，以全新陣容迎戰英格蘭。英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）也坦言，無論英格蘭還是法國，球員真正期待的都是世界盃決賽，「雙方球員都不想踢季軍戰，但現實就是如此，英格蘭依舊會以職業的態度來對待這場比賽。」美國資深體育記者Brian T. Smith也在《talkSPORT》撰文批評，對剛在四強落敗的球隊而言，季軍戰不是安慰，而更像是一種近乎羞辱的安排，並呼籲FIFA未來應考慮取消這項賽事。自2009年第二屆開始，為了保護球員，尤其是投手的耗損，並讓選手能健康地回到母隊準備即將開打的職棒賽季，WBC就取消了季軍戰，四強落敗的兩隊直接並列第三。基於保護選手的醫療與安全考量，避免腦震盪與連續重擊，四強落敗的兩位選手會直接並列獲得銅牌。美國職業運動的賽制設計只在乎「誰是總冠軍」。分區決賽落敗的球隊賽季就直接結束，這與美國體育文化中「Winner takes all（贏者全拿）」的思維高度吻合。在一般的巡迴賽、公開賽如網球大滿貫、羽球BWF巡迴賽中，賽制多為單敗淘汰，四強落敗就直接打包回家，通常會並列四強且共享獎金與積分。歐洲盃曾在早期設有季軍戰，但在1980年的季軍戰中，因為比賽缺乏張力與榮譽感，收視率慘淡且球迷進場意願極低，歐洲足聯（UEFA）從1984年起便全面廢除季軍戰，成為目前唯一沒有季軍戰的國際足聯頂級洲際賽事，相較之下，世界盃與美洲盃都仍有季軍戰。亞洲足聯跟進了歐洲足聯的腳步，自2019年阿聯酋亞洲盃開始正式廢除季軍戰，理由同樣是為了減少球員疲勞，且季軍戰的商業價值與競技意義通常不高。世羽賽採用單敗淘汰制，為了減輕選手負擔並加快賽程，四強落敗者皆可站上頒獎台領取銅牌。桌球世錦賽取消季軍附加賽，原因同樣是為了簡化賽程，並給予打進四強的選手應有的肯定。越來越多的大型國際賽事選擇取消季軍戰，主要考量都是保護選手免於過勞受傷以及賽事缺乏實質榮譽與商業吸引力。通常只有奧運、亞運等「計算國家總獎牌數」的大型綜合性賽會，或是世界盃足球賽這種具備龐大轉播利益的比賽，才會堅持保留季軍戰。多一場世界盃比賽，就代表能創造更多門票收入、轉播權收益及廣告效益，對FIFA及主辦城市都具有可觀商業價值。季軍戰安排在準決賽與決賽之間，可填補賽程空檔，讓世界盃話題與關注度持續延續至冠軍戰。季軍戰屬正式國際賽，積分遠高於友誼賽，勝隊除拿下銅牌外，也有助提升FIFA世界排名，進一步影響未來歐國聯及世界盃資格賽抽籤順位。2026年世界盃冠軍可獲5000萬美元，亞軍3300萬美元，季軍2900萬美元，殿軍則為2700萬美元。換言之，贏得季軍戰的球隊可比第四名多獲200萬美元獎金。