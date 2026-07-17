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▲台灣房屋集團趨勢中心統計顯示，青安3.0總價門檻以台南達88%最受惠，台北市過關率僅75%且平均屋齡高達35年。（圖／台灣房屋提供）

行政院正式拍板「青安貸款 3.0 方案」，申貸總價上限將首度採取三級制（台北 3,500 萬、新北與新竹 2,500 萬、其餘縣市 2,000 萬元）。台灣房屋集團根據 2025 年成屋實價登錄資料統計，六都雖有高達 8 成成屋符合資格，但在高房價的台北市，購屋族被迫面臨的卻是「最貴、最老、又最小」的殘酷現實。數據顯示，台北市符合總價門檻的交易占比僅 75%，居六都最低，等於每 4 件住宅交易就有 1 件總價超標、未來恐無法適用青安 3.0。即使達標，台北物件平均單價高達 72.9 萬元，且平均屋齡高達 35 年、面積僅 26.2 坪。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新制符合剛需，但台北市符合物件有限，恐推使首購族往小坪數、高齡宅或外圍移動；且若是先賣再買的「換屋族」，一旦因舊換新導致總價高過門檻，恐怕也將無法適用。相較雙北的緊繃，中南部四都的 2,000 萬門檻過關率極高，台南市更以 88% 符合率奪得六都之冠，且呈現透天與大樓並行的多元居住型態。而桃園市則以平均屋齡 18 年、面積 35.1 坪，被評為六都中高 CP 值的換屋與購屋天堂。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，相同預算下各都條件仍有差異，桃園受惠雙北人口外溢，成為首購熱區，在中路、A7 等重劃區，1,500 萬至 2,000 萬元就能買到 10 年內含車位的 2 房物件，選擇性充足；而台中及南二都在同預算下，則更有機會直接換取進駐成熟的生活圈地段。