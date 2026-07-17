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南韓知名水彈音樂節WATERBOMB今年確定移師台灣，9月12日、9月13日在高雄夢時代正對面廣場盛大舉行，繼日前公開首波演出卡司BTOB成員HUTA（李旼赫）、DAYOUNG、多榮、ICHILLIN’、GRAY、Loco、高爾宣、tripleS、idntt、KISS OF LIFE之後，官方今（17）日公布第2波登場名單，Simon Dominic（鄭基石）、饒舌歌手Coogie確定出席，「電音天后」姐姐謝金燕也正式確認參戰9月12日場次，勢必打敗歷年擁有「水彈女神」封號的權恩妃！出道多年始終站穩華語樂壇頂端的謝金燕，今年於大港開唱帶來話題十足的演出，此次受邀參與WATERBOMB高雄場，將成為她首度登上國際音樂節舞台的重要里程碑。謝金燕也興奮表示：「！」今年51歲的謝金燕，過去就以超自律飲食與運動習慣聞名，不僅四肢纖細，還練出線條漂亮卻不過度誇張的腹肌。這次首度登上WATERBOMB舞台，火辣身材加上凍齡狀態，外界看好有機會挑戰南韓「WATERBOMB女神（水彈女神）」權恩妃的代表地位。權恩妃2018年透過選秀節目《PRODUCE 48》以限定女團IZ*ONE隊長身分出道，團體於2021年4月29日解散後，她轉型SOLO歌手持續發展，近年憑藉WATERBOMB舞台人氣再度飆升，穩定的唱跳實力、158.4公分、44.7公斤的勻稱火辣身材，加上充滿自信的舞台魅力，徹底翻轉外界對女偶像的既定保守印象，因此獲封「WATERBOMB女神（水彈女神）」稱號。「2026 WATERBOMB KAOHSIUNG」將於9月12日、13日於高雄夢時代正對面廣場盛大登場，目前已公開演出陣容包含BTOB成員HUTA（李旼赫）、DAYOUNG、多榮、ICHILLIN’、GRAY、Loco、高爾宣、tripleS、idntt、KISS OF LIFE、Simon Dominic、Coogie、謝金燕，不過主辦單位透露，後續仍有第3波驚喜卡司即將公開，包含重量級韓國藝人、DJ與神祕嘉賓，敬請樂迷持續關注。