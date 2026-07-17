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▲阿根廷將與西班牙搶奪本屆世界盃冠軍，兩支球隊還剛好都是由愛迪達贊助，Nike贊助的法國與英格蘭，則將在季軍賽對決。左起：梅西、亞馬爾、姆巴佩、貝林漢姆。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃即將在本月20日迎來冠亞軍賽，由西班牙對上阿根廷，季軍賽則是法國對上英格蘭。不過有網友發現冠亞軍決賽的一個有趣共同點，竟都是由愛迪達（Adidas）贊助。而Nike贊助的12支球隊，包含季軍賽的法國與英格蘭，竟都無緣決賽、痛失曝光機會，引發外界熱議，讓網友笑說：「愛迪達才是賭盤最大贏家。」世界盃對於運動品牌的曝光度非常重要，因此這次兩大運動品牌愛迪達與Nike，也分別砸下巨資舉辦跟世界盃的相關活動，還發表新款球鞋、球衣等裝備。其中，從2024年開始銷售成績就不佳的Nike，更是把這次賽事看得極為重要，不料最終還是錯失最重要的決賽，將由愛迪達贊助的西班牙與阿根廷爭奪冠軍寶座。決賽的這個共同點，也引發許多網友關注，「這是一個愛迪達四強通殺的概念。愛迪達贊助四強隊伍皆晉級決賽，Nike四強隊伍則全輸⋯要全面出清了」、「愛迪達簽對人的概念，網內互打都是贏家，賺好賺滿的概念」、「愛迪達才是賭盤最大贏家。」愛迪達在本次世界盃中，共贊助了14支國家隊，除了西班牙與阿根廷外，還有墨西哥、哥倫比亞、德國、比利時、蘇格蘭、瑞典、日本、阿爾及利亞、南非、卡達、沙烏地阿拉伯、庫拉索。Nike則贊助了12支球隊，有法國、英格蘭、美國、加拿大、韓國、澳洲、巴西、烏拉圭、荷蘭、克羅埃西亞、挪威、土耳其。而最後決賽由愛迪達贊助球隊網內互打，成為世界盃另類的贏家。