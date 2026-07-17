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黃揚明為何在節目上拍桌？引述蔡英文昔日名言回應

藍綠都不敢動中聯？黃揚明分析：恐涉美黃豆供應鏈

吳崢一句「又不是我逼你吃」 雙方激辯全網熱議

中聯油脂「苯駢芘」超標食安風暴持續延燒，致癌油事件爆發至今已超過兩週，不僅問題油品流向、回收進度備受關注，也讓朝野攻防全面升溫。媒體人黃揚明、民進黨發言人吳崢日前在節目《鄉民大學問》上展開激烈交鋒，吳崢更因一句「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」掀起網路熱議，相關片段持續發酵。黃揚明因情緒激動拍桌怒罵，引發網友們高度關注，他昨（16）日深夜在臉書發文表示，下節目後原本已平復情緒，卻又陸續收到2名網友酸嗆：「拍桌就是你這種人的格局」、「不用吃到毒油，你自己會先爆血管死亡啦」，讓他反諷直呼：「還真是溫馨！」同時也感嘆這就是執政黨支持者的嘴臉。至於為何會拍桌，黃揚明則引用前總統蔡英文過去的一段談話，「如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」他藉此說明，自己是因為對食安問題遲遲未獲正視，才會有如此激烈的反應。回顧《鄉民大學問》節目內容，黃揚明當時指出，截至16日，中聯油脂事件已波及超過1300家下游業者，問題油品規模更擴大至約2.7萬公噸，遠超事件初期外界掌握的情況。他批評，地方政府率先採取行動，反而是中央政府反應遲緩，行政院長卓榮泰甚至質疑地方「搶快」，讓他痛罵政府根本是在「擺爛、蓋牌」。黃揚明也質疑，面對重大食安事件，政府卻只呼籲民眾少吃雞排、燒烤，完全沒有展現應有的危機處理態度。他更點名衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛，是否應負起政治責任下台？並要求卓榮泰向全民道歉，同時他也提到：「我覺得很失望的是，國民黨監督也打歪，民進黨執政也擺爛」。此外，黃揚明對比2014年頂新劣油事件，認為當年民進黨對馬英九政府窮追猛打，如今執政後卻對中聯油脂事件態度截然不同，不客氣怒罵：「老百姓吃到毒油，難道活該嗎？我覺得這很可悲啊！」更點出藍綠之所以態度都顯得保守，恐是因其中涉及台美供應鏈，中聯油脂為台灣向美國採購黃豆的重要廠商，所以民進黨不敢動，國民黨更不敢動。節目中，黃揚明質疑民進黨對涉案企業態度軟弱，更直接點名同場來賓吳崢：「2014年在那邊反毒油吧？你那時候不是太陽花嗎？有沒有出來反頂新、有沒有要滅頂？那你現在對這些廠商怎麼樣的態度？」吳崢則是提高音量回應：「我當然反啊！」黃揚明續指：「好，你反！出來好好把洪堯昆這些人大罵一遍啊！你民進黨有出來滅嗎？有說要反福懋嗎？有說反福壽嗎？有說反中聯嗎？」吳崢也不甘示弱反擊：「欸，你大聲什麼！我當然反福懋、反中聯啊，洪堯昆什麼東西？已經知道南橋、福懋、福壽，你們已經抓出來了還知情不報，有這個延誤時間，當然是錯的啊！」黃揚明繼續追問：「大聲一點！盡量大聲，那食藥署長姜至剛該不該下台？衛福部長石崇良該不該下台？行政院長卓榮泰要不要道歉？」吳崢則強調說：「我也說沒錯，政府有責任啊！」隨著雙方辯論升溫，黃揚明再加大音量強調：「我是受害者，我不能大小聲嗎？我不知道我會吃到啊！」沒想到吳崢回應一句：「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？現在有問題就來處理啊！」黃揚明則當場反擊，質疑執政黨面對食安危機竟是這種態度，並直言：「我就祝福你們……勸你們新聞部的負責人趕快換人！」雙方火藥味十足，也讓這場節目辯論成為中聯油脂食安風暴中的另一個焦點。