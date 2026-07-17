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▲國泰世華銀行新任董事長陳祖培（中）與總經理鄧崇儀（左）及副總經理傅伯昇今（17）日共同合影。（圖／記者顏真真攝）

國泰金控今（17）日代子公司國泰世華銀行公告，經董事會共同推舉，由近84歲陳祖培回鍋出任國泰世華銀行董事長。退休已9年的他，上午出面受訪也被問到對銀行有什麼期待？他說，「我都不敢想這些」，但他上任後首要任務築起3道防線，即內稽、內控與風控，重新打造、擦亮國泰世華銀行招牌。他還強調，這是一家了不起的銀行，會以最高道德標準嚴格要求銀行高階主管，要贏回客戶信任，不敢說國泰世華銀在業界頂呱呱，至少要往第一名銀行目標邁進。國泰世華銀行前董事長郭明鑑因兼任世芯-KY獨董，又是國泰投信董事，由於內部申報疏失，導致國泰投信旗下8檔共同基金及全權委託帳戶誤買利害關係人管制股票，造成近10億元損失，國泰金總經理李長庚日前率領5家子公司高層鞠躬致歉，郭明鑑也請辭國泰世華銀行董事長，國泰投信總經理張雍川也以「督導不周」為由主動請辭，並向大眾與投資人致上最深歉意。國泰金也公布了新人事，國泰金董事長蔡宏圖請出老戰友、在集團服務超過30年，曾擔任國泰金副董事長、國泰世華銀行董事長的陳祖培，重新接掌國泰世華銀行董事長。對此人事，市場認為，應是蔡宏圖胞弟蔡鎮宇認可的人選，畢竟蔡鎮宇、蔡宏圖早期分工，蔡鎮宇掌銀行，擔任過副董事長，而陳祖培更是一路當上國泰世華銀行總經理、副董事長再做到董事長，9年前才退休。陳祖培今日在國泰世華銀行總經理鄧崇儀陪同下受訪，也被問到董事長蔡宏圖對他的期許？陳祖培說，董事會有董事會考量，國泰金有國泰金考量，我們是一個團隊，經營團隊人員異動是經常性，就是努力把成績做出來，證明我們是很好的銀行，而且國泰金人才濟濟，隨時可以調兵遣將。他還謙虛表示，「自己沒有特別厲害，只贏別人一點就是年紀比他們大，待在銀行比較久。被問到思考多久才決定接任銀行董事長？陳祖培表示，花多少時間不要緊，重要是要想通，「我是有想通」，過去團隊已有基礎新團隊又很堅強，很快可以突破，相信在業界一定會持續努力，並取得客戶信賴。對於市場好奇陳祖培與蔡鎮宇的關係，陳祖培回應，「我是國泰金、也是國泰世華銀行員工，在銀行業40餘年，只重視位置，尊敬這個位置的人，他給我指導、方向去進行」對於前董事長郭明鑑引發的風暴，他說，一切事情已經過去，要重新出發，國泰金會以最高道德標準，要求高階主管。至於接任銀行董事長對銀行什麼期待及目標？他強調，會把自己30幾年經驗及對銀行看法加以規畫執行，不敢說國泰世華銀行在業界頂呱呱，但至少要往第一名銀行目標邁進。陳祖培也談到，銀行是社會的公器，不但關係到國家經濟發展，更重要的是保護大眾的財產，這麼多客戶及存款、資產交給我們管理，有責任亦有義務擔起這個責任，銀行不只是營利機構，也有承擔社會責任，並要做好3件事，加強內稽、內控，並把風險控管，做好風控才有好的商品，國泰目前也已請外部顧問公司，一起討論檢視內部管理制度、設計都重新了解，他也是金控董事，將加深努力，把這塊做得更完全。