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▲張棋惠跑去跟老公求證，想不到老公也一起騙她。（圖／徐凱希Threads＠cathyshyu）

女星張棋惠是演藝圈出了名的傻大姐，說話還經常大舌頭，少根筋的形象讓人印象深刻。近日正逢世界盃足球賽熱戰，張棋惠在群組問好友關於世界盃的規定，結果徐凱希惡作劇騙她，說哪一隊先領到6張黃牌就贏了；張棋惠因此截圖跑去問老公，結果老公同樣說謊，讓張棋惠誤以為真有此規定，還跑去跟徐凱希道歉，說自己誤會她了，超級爆笑。徐凱希昨（16）日在Threads發文，分享張棋惠出糗故事：「張棋惠在群組問我們足球的玩法，朋友在裡面亂唬她都不相信，我回她說『收集6張黃牌可以直接獲勝』，她當下不相信跑去問他老公龍哥，沒想到龍哥跟我完美配合」。只見張棋惠一開始對徐凱希的說法存疑，截圖跑去跟老公黃冠龍求證，怎料黃冠龍也回她「是真的」，讓張棋惠信以為真，還回頭跟徐凱希道歉，傻傻被好友跟老公蒙在鼓裡，超呆個性讓粉絲笑翻。徐凱希文末還說：「我們來看看這整個世界盃踢完，她會不會發現我們其實都在騙她」，顯然還沒將真相告訴張棋惠，粉絲看了也紛紛留言，笑說：「她已經夠狀況外了，妳們還給她的生活增加變數」、「節目有棋惠我老公都會看，說她狀況外的很好笑」、「人與人之間的信任就是如此薄弱」、「她現在一定覺得超混亂」。根據世界盃大會規定，球員其實在同場比賽中領到2張黃牌或是1張紅牌，就會被判下場，且球隊不能補人，領牌的球員下一場還會被禁賽，所以其實是很嚴重的硬傷；領到6張黃牌就能獲勝完全是無稽之談，想不到張棋惠還輕易相信，這才讓粉絲笑到不行。