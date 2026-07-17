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NBA自由市場最大懸念仍是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）下一站究竟在哪裡。根據外媒報導，今夏離開洛杉磯湖人、成為完全自由球員的詹姆斯，目前仍未決定2026-27賽季落腳處。火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）日前現身費城舉行的MLB明星賽時，被問到詹姆斯最後會去哪裡，他也給出自己的預測：「如果只能選一隊，我會選克里夫蘭。」詹姆斯結束8年湖人生涯後，今夏成為自由球員，也讓他的下一站成為NBA休賽季最大話題。杜蘭特在MLB明星賽現場被記者問到「你認為詹姆斯會落腳哪裡？」他笑著表示，這是現在大家最想知道的問題，自己也想知道答案。不過若真的要選一隊，杜蘭特認為會是克里夫蘭騎士。他說：「如果只能選一個，我會選克里夫蘭吧。」這句話立刻引發討論，因為騎士不只是詹姆斯生涯起點，更是他曾經帶回隊史首冠的地方。詹姆斯出生於俄亥俄州阿克倫，距離克里夫蘭不遠。若他在生涯最後階段再次回到騎士，無論競技或情感層面，都將是極具話題性的「回家」劇本。除了騎士，杜蘭特也點名費城76人。他表示，76人同樣有機會成為詹姆斯的新東家。由於杜蘭特當時人在費城參加MLB明星賽，這番話或許帶有一點地主城市的禮貌成分，但從陣容條件來看，76人確實不能完全排除。詹姆斯與76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）私下曾一起訓練，與恩比德（Joel Embiid）也曾在美國男籃並肩作戰。加上76人今夏透過交易補強陣容，若詹姆斯願意加入，東區戰力版圖勢必再度震動。對已經進入生涯末段的詹姆斯來說，下一隊不只要有競爭力，也必須能讓他在有限時間內繼續衝擊冠軍。騎士有情感連結，76人則有即戰力與大市場話題，兩者都具備吸引力。目前詹姆斯的潛在下家不只騎士與76人。外界也把邁阿密熱火、明尼蘇達灰狼、金州勇士等隊列入可能選項。其中熱火是詹姆斯曾經兩度奪冠的老東家，勇士則有柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等老對手與老戰友話題。詹姆斯日前公開露面時，仍未透露自己下一隊答案，只表示會在適當時機做出決定。外媒也指出，這位NBA歷史得分王仍在評估未來方向，下一季將可能是他生涯第24個NBA賽季。若杜蘭特的預測成真，詹姆斯第3度披上騎士戰袍，無疑會成為NBA近年最具情感張力的劇本。從2003年以「天選之子」身分進入聯盟，到2016年帶領騎士完成總冠軍奇蹟，再到生涯晚期可能回到克里夫蘭收尾，職籃生涯將充滿故事性。