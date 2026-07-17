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中央氣象署指出，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（17）日南部地區及新北至嘉義、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。17日白天新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區中央氣象署指出，今（17）日下午過後部分地區開始變天，包括中部以北、宜蘭及花東山區，容易有局部短暫雷陣雨發生，大台北地區和西半部山區，也有局部大雨發生機率。另外，受到西南風沉降影響，各地高溫來到32至35度。