我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CM33裝步戰鬥車、CM23迫砲車及105榴砲車等裝備，依當前敵情想定進行戰術移動前往戰術位置。（圖／第三作戰區提供）

為驗證部隊快速部署與臨戰應變能力，國軍首次舉辦聯合防禦操演，隸屬陸軍第六軍團的蘭陽地區指揮部，出動CM33裝步戰鬥車、CM23迫砲車及105榴砲車等裝備，依當前敵情想定進行戰術移動前往戰術位置。而CM33裝步戰鬥車，首次行駛國道5號及雪山隧道，彰顯跨區馳援能力。此次演練結合實際道路現況，全程採實兵、實裝方式，貼近實戰環境的操演，驗證部隊快速機動、指揮協調及臨場應變能力。也就是說，當官兵接獲命令後，就得立即完成登車，並分沿多路前往預定戰術位置。蘭陽作戰分區的其中一路CM33裝步戰鬥車依照作戰計畫展開機動部署，沿國道5號穿越雪山隧道口，快速抵達中樞應援地點。而官兵隨即展開戰備整備，針對車輛實施偽裝、建立通聯系統，並依任務完成防守兵力部署，模擬戰時防衛作戰情境。驗證部隊快速部署與臨戰應變能力，期以更有效、彈性的用兵方式，適應未來各種突發狀況與敵情威脅。