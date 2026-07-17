近日中聯油脂生產的大豆沙拉油被驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發全台食安危機。根據社群數據分析平台 QSearch 統計，此風暴在短短 8 天內衝破 53 萬則社群聲量。這場波及逾千家業者的食安大火中，相較於多數大廠的集體沉默，食品大廠「義美」卻因一項堅持完美躲過，意外成為大數據中的輿論焦點。
🟡 鼎泰豐王品超商全中鏢 大廠集體沉默引發民怨
在這場風暴中，民眾最在乎的是「到底吃了什麼」。食藥署公布的 232 項疑慮產品中，光超商御飯糰、義大利麵鮮食就佔了逾 80 項，7-11 與全家都沒逃過；波及範圍更涵蓋上百所學校的營養午餐，以及鼎泰豐、王品、瓦城等知名連鎖業者。面對消費者的集體恐慌，涉案的中聯、福壽、泰山等五家大廠卻全程未召開記者會道歉，導致輿論真空直接被民怨填滿。
🟡 義美閃過風暴獲狂讚 過往黑歷史被翻出
在一片哀嚎中，義美因長年堅持「油脂自製」並擁有國家級實驗室，成功躲過本次風暴，相關貼文狂吸逾 7 萬人按讚，大批網友高喊要用「新台幣支持」。
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在這場風暴中，民眾最在乎的是「到底吃了什麼」。食藥署公布的 232 項疑慮產品中，光超商御飯糰、義大利麵鮮食就佔了逾 80 項，7-11 與全家都沒逃過；波及範圍更涵蓋上百所學校的營養午餐，以及鼎泰豐、王品、瓦城等知名連鎖業者。面對消費者的集體恐慌，涉案的中聯、福壽、泰山等五家大廠卻全程未召開記者會道歉，導致輿論真空直接被民怨填滿。
在一片哀嚎中，義美因長年堅持「油脂自製」並擁有國家級實驗室，成功躲過本次風暴，相關貼文狂吸逾 7 萬人按讚，大批網友高喊要用「新台幣支持」。
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