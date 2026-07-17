我是廣告 請繼續往下閱讀

▲篠安老師向《NOWNEWS今日新聞》透露蔡阿嘎夫妻（如圖）今年都正處於人生的重要轉折期。（圖／蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎與老婆二伯近來接連爆發AI繪圖爭議、HAHABABY抄襲風波，人氣大跌，而夫妻倆神隱多日，引發網友熱議。而西洋占星師篠安老師分析蔡阿嘎與二伯的運勢，今（17）日向《NOWNEWS今日新聞》透露兩人今年都正處於人生的重要轉折期，面臨品牌形象、合作關係及財務上的考驗，不過只要願意調整經營策略、穩健面對危機，仍有機會重新累積信任，迎來事業上的突破。蔡阿嘎與二伯接連遭到網友炎上，社群、頻道全面停更，讓粉絲嚇問：「蔡阿嘎準備退休了嗎？」對此，篠安老師向《NOWNEWS今日新聞》透露兩人的流年運勢，今年都正處於人生的重要轉折期。篠安老師提到，蔡阿嘎目前受到流年冥王星對衝本命金星影響，金星象徵名聲、人際關係、合作及商業價值，因此近期容易面臨品牌形象、合作關係及財務上的考驗，外界對其言行會更加放大檢視。而二伯則受到流年天王星四分本命太陽影響，象徵工作模式、品牌經營及人生方向容易出現突如其來的變化，且目前流年土星接近本命火星，容易承受公眾輿論、責任壓力，需要留意合約或法律相關議題。不過，流年天王星合相本命木星，加上冥王星與本命木星形成和諧相位，也代表危機中仍蘊藏新的發展契機。被問到未來是否會出現轉機？篠安老師表示蔡阿嘎9月起流年土星將逐漸與本命金星形成和諧相位，只要願意調整經營策略、穩健面對危機，仍有機會重新累積信任，並迎來事業上的突破。至於二伯所承受的這股壓力，預計到2027年3月底前後可望逐步緩解。篠安老師直說：「整體而言，今年將是兩人重新建立品牌信任與穩固事業的重要一年。」