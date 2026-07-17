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新台灣國策智庫昨公布民調，蘇巧慧以40.2%的支持度險勝李四川0.2%，李四川陣營則質疑「自產民調」，並認為該民調樣本34.6%為民進黨支持者，具有強烈機構效應，不符合新北選舉實況。對此，蘇巧慧今（17）日強調，他的團隊不會因為民調輸就罵對手，也不會因為民調贏就嘲笑對手。蘇巧慧、李四川今同台出席淡水區漁會漁民節活動，兩人一前一後抵達會場。對於與李四川同台出席活動，蘇巧慧說，非常感謝漁會，在這邊盡心盡力守護漁民的權益，而今天這個活動，也讓他再次想跟大家分享，未來他對新北市的海洋願景。蘇巧慧提到，新北市有145公里的海岸線，有28座的漁港，是本島最多的縣市，所以他在「新皇冠海岸」計劃當中，已經跟大家說，希望能串聯所有漁港，把海岸線打造成台灣最美麗的皇冠戴在頭上；他強調，中央、地方一起努力，一定會讓漁民生活更好，也讓更多人了解台灣美麗的海岸和漁村文化。針對李四川陣營質疑新北市長最新民調的樣本不具代表性，蘇巧慧說，民調都會參考，不同的民調機構做出來的民調，就看指標，相同的民調機構，就看趨勢。蘇巧慧強調，他的團隊不會因為民調輸就罵對手，也不會因為民調贏就嘲笑對手，「我會要求我的團隊，我本人也會希望是一個正面、樂觀的態度」，未來的新北市長、未來新北市長領導的新北市府團隊，都希望是一個陽光、正面的態度，面對各項事物。