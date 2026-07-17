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台股今（17）日開低走低，從開盤45234.08點，一路下探盤中最低點即為收盤42671.27點，重挫2953.71點、跌幅6.47%；成交量1兆2129.57億元。台股今日下跌逾2900點，寫下單日跌點最慘紀錄，更甚去年4月7日受到美國川普對等關稅影響的2065點。權王台積電昨日舉辦法說會，雖然繳出漂亮成績單，但市場沒有埋單，今日股價重挫180元、跌幅7.29%，收2290元。其餘權值股同樣淒慘，聯發科下跌近9%、下跌330元，收3370元；台達電下跌逾8%，下跌165元，收1740元。其餘相對有撐個股如：中華電今上漲2元，收138元；兆豐金上揚1元、收47.6元。台塑化上漲1.3元，收81.3元，也是台塑集團中唯一收紅個股。上市櫃合計134檔個股跌停，包含力積電、聯電 、南亞、華邦電 、南亞科、京元電子、華通、國巨* 、欣興、日月光投控等。一片慘綠仍有8檔個股漲停，分別為日馳 、亞諾法、南良、馬光-KY、點晶 、尚茂 、瑞基 、杭特。