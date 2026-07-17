儘管大聯盟隨後向他發出遞補邀請，但遭到惠勒本人拒絕，並直言感受很差：「因為他們侮辱了我。」

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「選拔方式也許確實需要重新檢視。像是每隊至少要有一人入選的規則，過去一直有些違和感。」

「相比於這些硬性規定，球員在場上的實際表現應該要獲得更多的重視。」

▲道奇左投弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）上半季貢獻10勝、防禦率僅2.69，替補進明星賽，也出面為拒絕明星賽的惠勒發聲。（圖／美聯社／達志影像）

MLB費城費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler），上半季投出堪稱生涯代表作的宰制級表現，然而在最初公佈的明星賽名單中，他卻爆冷落選，對此，包含道奇強投弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）在內的多位入選明星賽球星，也在受訪時表達對惠勒的支持，甚至質疑現行明星賽投票機制。現年36歲的惠勒，本季雖然因胸廓出口症候群（Thoracic Outlet Syndrome）復健較晚開季，但在他決定拒絕遞補明星賽前，他繳出極為恐怖的成績單，先發出賽14場9勝1敗、防禦率2.28、每局被上壘率（WHIP）僅0.91。儘管惠勒投出生涯年，但在大聯盟機構與球員投票決定的首波明星賽名單中，卻不見他的名字。主因在於大聯盟為了顧及「30支球隊都必須至少有1名選手」的保障名額規則，在名單抉擇上做出妥協。像是本季戰績5勝7敗、防禦率3.86的巨人王牌韋伯（Logan Webb）順利入選，這讓數據明顯更出色的惠勒成為最大遺珠。面對隨之而來的遞補邀請，惠勒直接選擇拒絕，受訪時也直言感受很差，對於聯盟的忽視，自己感覺到被侮辱了。針對惠勒表態，費城媒體《North Penn Now》明星賽前夕記者會訪問多位入選球員，韋伯就說，「如果他能來這裡，我甚至願意把我的名額讓給他。我自己過去也有過2、3次覺得『我該入選』卻落空的心情，但我想我那時的成績，也沒有像惠勒今年這麼強。」海盜當家球星、國聯王牌史金恩茲（Paul Skenes）也認為以惠勒實力而言，絕對該出現在明星賽中，「我不知道該怎麼做才能改善這個體制，但他的實力毋庸置疑。」道奇先發弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）表示，