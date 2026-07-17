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▲C羅為了可以定期捐血、捐贈骨髓，因此堅決不刺青。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃足球賽開打後，球星們的一舉一動都受到關注。其中打進季軍賽的英格蘭國家足球隊隊長兼前鋒哈利凱恩（Harry Kane），竟因沒有刺青而備受討論。據悉，大部分的世足球星都非常愛刺青，除了C羅（Cristiano Ronaldo）之外，但沒想到凱恩竟也沒有，他也曾透露原因，竟都是因為爸爸一句「未來可能會後悔」，而決定保持自然乾淨的身體。世足球星大多都熱愛刺青，還有的人將整條手臂、甚至全身都刺滿，但凱恩卻因超乾淨的身體，而在球場上成為另類的風景線。他曾透露，年輕時想過要刺青，但因爸爸勸他「未來可能會後悔」，而讓他決定不刺。隨著年紀增長，他也更加傾向保持身體自然，因此成為當今足壇少數完全無紋身的巨星之一。說到沒有刺青，就不能不提到C羅，而他的原因更是藏了滿滿洋蔥，竟是為了可以定期捐血、捐贈骨髓救人。由於許多國家規定刺青後必須暫緩至少一年才能捐血，以避免感染風險，因此C羅為了持續幫助有需要的人，選擇終生讓身上保持乾乾淨淨。目前世界盃即將迎來決賽，阿根廷將與西班牙在20日爭奪冠軍寶座，季軍賽則是英格蘭對上法國，將於19日上演。本屆的冠亞季軍榮耀會由哪個國家抱走，讓全世界的球迷都非常期待。