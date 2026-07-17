詹姆斯將家人擺在首位，尤其重點參考即將年滿12歲的小女兒朱莉（Zhuri James）意見，甚至一部分都交給她來決定

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「談到家人因素，詹姆斯表示他一定會充分考慮即將滿12歲的小女兒朱莉。」

「據我了解，他還告訴女兒，她對這次抉擇的看法，對自己至關重要。」

NBA今夏最大關注焦點，莫過於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）決定下家，外界各種謠言盛傳，根據《ESPN》記者Dave McMenamin於節目上最新爆料，，「聯盟各方人士，都期盼他（與她），最快能在下周公佈結果。」詹姆斯今夏告別洛杉磯湖人後，隊外放出消息，表明下一份合約金額並非為自己最關注之事，反而是希望能夠讓自己快樂打球的地方，而根據外媒報導，詹姆斯其實是將家人的意見擺在首位。ESPN記者Dave McMenamin在節目中解讀詹姆斯敲定下家的時間線時，對外爆料指稱，詹姆斯確定要離開湖人時，特意第一時間親口告知女兒這件事，現年41歲的詹姆斯育有3個小孩，分別是去年跟他同隊打球的布朗尼（Bronny James）、在NCAA打球的二兒子布萊斯（Bryce James），以及家中最小孩子、也是唯一女孩的朱莉。出生於2014年的朱莉，即將在10月年滿12歲，隨小就是詹姆斯的掌上明珠，經常出現在他的社群媒體上，但與兩位哥哥也在打籃球不同，朱莉目前是校隊排球隊員，詹姆斯還曾稱自己現在已經是一位「排球老爸（Volleyball Dad）」。此外，根據ESPN報導，目前詹姆斯距離做出最終決定已經很近了，「聯盟各方人士都期盼他最早下週就能公佈結果。 」