我是廣告 請繼續往下閱讀

受到美、日股重挫拖累，台股今（17日）盤中一度暴跌超過2000點，幾乎回測季線，引發市場恐慌情緒升溫，不少投資人開始思考是否該趁低點進場。不過，財經作家施昇輝認為，目前仍不宜急著抄底，自己今天不會進場，將等待大盤回測季線約43500點附近，再考慮分批布局，投資標的仍以元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）為主。施昇輝今在臉書發文表示，雖然台積電昨日法說會釋出優於預期的財報與展望，但市場反應並不買單，台指期夜盤一度重挫超過1100點，今日現貨市場開盤後跌勢進一步擴大，盤中更一度大跌逾2000點，顯示市場避險情緒快速升溫。他指出，面對突如其來的大跌，不少投資人急著猜測低點或搶短反彈，但自己仍選擇按兵不動，不會因為單日重挫就急著進場。施昇輝分析，雖然今日跌幅驚人，但指數實際上只是回到本周二附近的位置，因此沒有必要重複加碼。他認為，若後續大盤回測季線附近、約43500點左右，才會考慮開始分批布局。至於投資策略，他表示仍維持一貫原則，不挑選個股，布局標的僅鎖定0050與0056，透過ETF分散風險，耐心等待市場回穩。