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台北市長蔣萬安今（17）日特別為了致癌油風暴前往立法院國民黨團，會前談話時，他喊出「今天，民進黨政府逼我吃毒油，逼我上街頭」；會後，蔣萬安再次強調，致癌油事件在全國牽涉層面如此廣泛，但中央政府處理得荒腔走板，再次的呼籲所有的民眾站上街頭，大聲地疾呼，告訴這個政府，你不能再假裝看不到。傅崐萁表示，這幾年下來，在民進黨的執政，全國國人籠罩在各種不同的毒性、毒藥，跟一級致癌物質的統治之下，讓全國人不分年齡、不分職業、不分性別、不分政治傾向，都在飽受民進黨的毒害台灣，「我們的孩子要如何平安地長大？」。傅崐萁指出，在賴清德政權的領導之下，全民每一天都不斷在吃民進黨所灌輸的毒品。我們的毒馬鈴薯、毒豬、毒油、毒蘋果、毒雞蛋，所有的含毒的東西都在全面地開放。在這裡不只要表達憤怒，更希望全國人民都能夠得到食安的保證。傅崐萁提到，誠如2014年，蔡英文、賴清德，包括陳其邁等人，不斷地講，沒有食安，總統要道歉，行政院長要下台。可是到今時今日為止，賴清德不道歉，卓榮泰不下台，衛福部食藥署置若罔聞。「我想人民的憤怒，是必須要到上街頭的程度，才能夠打醒這個腐敗、專制、毒害台灣的政府」。傅崐萁說，今天蔣萬安已經正式地代表人民的心聲，未來會跟中央黨部全面地溝通，跟各縣市政府全面地溝通，跟各社團全力地來溝通，也希望全民跟他們一起攜手，來守護家人的健康。蔣萬安也說，針對這一次全國牽涉層面如此廣泛、重大的食安議題，毒油事件，大家卻看到中央政府處理得荒腔走板，所以，再次的呼籲所有的民眾站上街頭。因為大家的要求是很卑微的，民眾期待的只是一個真相，政府能確保食安，以及有人要為這件事情負責下台、道歉。但是中央政府所呈現出來的，就是掩蓋、包庇、護航、神隱。所以他們必須為民眾發聲，要讓所有的民眾站出來，大聲地疾呼，告訴這個政府，你不能再假裝看不到。蔣萬安說，今天和黨團所有的成員都有共同的心聲，也就是希望所有的民眾，站上街頭，呼籲中央政府，負起責任，盡快地給予民眾一個真相，到底能不能確保所有的民眾，不要吃到有問題的油品，而這件事情發展至今，賴清德必須道歉，卓榮泰必須下台。