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謝金河今在臉書發文表示，台積電法說會雖釋出亮眼財報與展望，但市場並未買單，股價走跌也拖累大盤重挫。不過，他認為真正的原因並非基本面，而是南韓近期推出單一個股兩倍槓桿ETF，導致市場籌碼失衡，最終引爆劇烈修正。
他指出，自6月以來便持續觀察SK海力士、三星電子、美光、鎧俠、Sandisk、希捷（Seagate）及Western Digital等記憶體與儲存相關個股，發現自南韓5月底推出16檔槓桿ETF後，相關個股每日波動明顯放大，頻繁出現暴漲暴跌，反映的是槓桿ETF每日再平衡機制造成的資金效應，而非企業基本面變化。
槓桿資金斷頭 南韓散戶成重災區
謝金河表示，海力士、鎧俠、Sandisk等個股此前股價已大幅飆升，在高檔再推出兩倍、三倍槓桿產品，等同進一步放大市場風險。他指出，近期香港掛牌的南方海力士、南方三星等槓桿ETF短短數日便大幅崩跌，美國上市的三倍做多半導體ETF SOXL及韓國ETF KORU同樣跌勢慘烈，反映大量槓桿資金遭到斷頭。
他也提到，市場甚至出現「韓國人不會做股票」的戲稱，而統計顯示，南韓散戶投資人超過七成虧損，凸顯槓桿操作帶來的高風險。
矽光子、被動元件成重災區 高檔股須慎防大股東調節
謝金河提醒，這波全球市場震盪，台股同樣難以倖免，尤其先前漲勢凌厲的矽光子、被動元件等熱門族群，近期已有不少個股大幅回檔。
他以國巨為例指出，股價近期自1220元一路跌至699元，大型權值股鮮少出現如此快速的「尖頭反轉」，研判背後可能與大股東高檔大量賣股有關。他並指出，今日看到國巨董事長陳泰銘私人投資公司解除質押，更印證先前對籌碼鬆動的觀察，提醒投資人面對高檔個股應提高警覺，留意後續修正風險。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。