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日本61歲、有「超級奶爸」之稱的林下清志，日前才宣布迎來人生第8段婚姻，沒想到新婚不到一個月便爆出婚變，透露自己跟老婆吵了很大的架，甚至被遞出了離婚要求，讓他直言：「這下事情大條了。」林下清志6月底宣布跟圈外女性結婚，當時他形容對方是「非常珍貴的存在」，想不到婚姻才維持22天，就收到妻子寄來的離婚協議書，他昨（16）日在部落格曬出離婚協議書照片，坦言兩人確實發生摩擦，但他不願放棄這段婚姻。面對離婚要求，林下清志態度相當堅決，直言「再也找不到這麼可愛的老婆了」，因此拒絕簽署離婚文件，打算以息事寧人的方式化解夫妻危機，並樂觀表示相信妻子最終會原諒自己。林下清志豐富的婚姻史也再次被外界翻出，他至今共結婚8次，其中前3次是跟同一位女性反覆結婚、離婚；第4任妻子則是藝人美奈子；之後第5到第7段婚姻則都是素人女子，但最終均以離婚收場。