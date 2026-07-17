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加拿大野火持續延燒，大量煙霧南下影響美國東岸，紐約市空氣品質急劇惡化。當地官員已連續發布空氣品質健康警報，呼籲民眾盡量減少外出。專家更警告，若在戶外待滿3小時，吸入的污染物約相當於吸了2.5支香菸；若整天都在戶外活動，暴露量甚至可能等同於抽了10支菸。根據紐約郵報報導，受到加拿大及五大湖地區野火煙霧影響，紐約市自16日起籠罩在霧霾之中，空氣品質指數（AQI）維持在151至200之間，屬於「對所有族群皆不健康」（Unhealthy）等級，遠高於0至50的「良好」標準。曾任職美國環保署（EPA）的污染專家佩卓尼（Michael Petroni）指出，一般可用「AQI每增加20點，相當於一天多抽1支菸」作為估算原則。以目前紐約的污染程度來看，在戶外停留約3小時，吸入的懸浮微粒約等同吸食2.5支香菸；若一整天都暴露在戶外，累積吸入量可能相當於10支香菸。他表示，空氣品質指數主要反映細懸浮微粒（PM2.5）等污染物濃度，這些肉眼看不見的微粒可能含有重金屬、氣膠、煙塵及其他致癌物質，由於粒徑極小，可深入肺部甚至進入血液循環。佩卓尼指出，長期暴露在高濃度污染環境下，可能增加罹患癌症、心血管疾病等慢性疾病風險，也會對免疫系統造成持續性影響。除了長期健康風險，短時間暴露也可能引發明顯不適。他表示，民眾可能出現眼睛刺痛、疲倦、喉嚨發炎、痰液增加、頭痛及呼吸急促等症狀；若在污染期間進行跑步等劇烈運動，更容易感到體力下降、心跳加快，甚至比平時更快喘不過氣。面對惡化的空氣品質，專家建議民眾盡量待在室內，並使用空氣清淨機或空調循環系統，以降低吸入污染物的機會。此外，紐約市政府也向有外出需求的民眾免費發放KN95口罩。KN95口罩可過濾約95%的細懸浮微粒，能有效降低野火煙霧對人體造成的危害，但佩卓尼仍建議敏感族群及有呼吸道疾病者，盡量避免在空污期間長時間停留戶外。