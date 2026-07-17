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▲美軍指稱這是其對伊朗發動最新一波空襲行動，圖為某不明地點遭空襲後濃煙竄升的畫面。（圖／路透社／達志影像）

▲美國總統川普（圖／路透社／達志影像）

美伊衝突持續升溫！伊朗革命衛隊17日宣稱，已對敘利亞坦夫（Al-Tanf）地區的美國特種作戰指揮中心發動突襲，摧毀一套雷達系統及數架用於特種作戰的直升機，並造成大量美國人員喪命。不過這項驚人宣稱背後藏著一個明顯矛盾——，敘利亞政府與美軍方面目前都尚未證實伊朗這項說法，路透社也明確表示無法獨立查證，這起「重創已撤軍基地」的宣稱，真實性存在高度疑慮。根據路透社報導，革命衛隊宣稱鎖定坦夫這處位於敘利亞、約旦、伊拉克三國交界地帶的據點發動攻擊，是為了報復伊朗沙赫爾（Iranshahr）士兵遭殺害一事。革命衛隊同時聲稱，伊朗完全控制荷姆茲海峽，只要美方持續攻擊，伊朗就會持續阻止石油與天然氣經由該海峽出口，展現強硬對抗姿態。面對周邊區域衝突持續延燒，包括黎巴嫩真主黨與以色列部隊交火、伊拉克親伊朗武裝團體發動無人機與火箭攻擊，敘利亞政府始終試圖避免被捲入。敘利亞總統夏拉稍早重申：「除非敘利亞遭受任何一方攻擊，否則敘利亞將置身於衝突之外。」不過隨著伊朗片面宣稱在敘利亞境內發動攻擊，這項中立承諾能否持續維持，恐怕面臨考驗。值得留意的是，這起坦夫攻擊宣稱只是今天新一波區域激烈交火的一部分。根據CNN、Dawn等外媒即時報導，約旦軍方宣布已攔截3枚瞄準該國領土的伊朗飛彈，暫無傷亡；科威特已啟動防空系統應對飛彈與無人機威脅；卡達再度傳出遭飛彈攻擊、成功攔截；巴林則響起空襲警報，伊朗聲稱已鎖定巴林境內的美軍薩基爾空軍基地。與此同時，美軍持續空襲伊朗南部，造成霍爾木茲甘省至少7人喪生，多座橋樑遭炸毀，雙方衝突呈現全面白熱化態勢。面對這波混亂局勢，美國總統川普稍早在社群平台發文表示，美國正「在對伊朗的行動中大獲全勝」，並暗示相關戰果「很快就會揭曉」，但並未針對坦夫基地遭攻擊的傳聞做出正面回應。目前這場美伊衝突已進入資訊戰與軍事對抗並行的階段，雙方各自宣稱的戰果與傷亡數字，都有待第三方獨立查證，後續發展牽動整個波斯灣及周邊地區的區域穩定，值得持續關注。