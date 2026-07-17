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檢認定非執勤使用警械 依法不起訴

民眾黨創黨主席柯文哲今年4月在台中逢甲夜市掃街時，爆發一度引發熱議的「辣椒水之亂」。事後調查發現是烏龍一場，時任台中市警六分局長周俊銘試噴隨身辣椒水導致多人不適。由於民眾黨台中市議員參選人劉苓妤已撤回告訴，檢方進一步認定周俊銘的行為難認定屬執行職務，因此今（17）日作出不起訴處分，全案就此落幕。柯文哲於4月17日陪同民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉苓妤前往逢甲夜市掃街，當晚8點多準備離開時，柯文哲、劉苓妤及隨行志工、支持者突然聞到強烈刺激性氣味，不少人當場掩鼻、劇烈咳嗽，外界一度盛傳有兩名騎機車男子朝人群噴灑辣椒水。劉苓妤隔日前往台中市警六分局報案，並提出《傷害罪》告訴，檢警隨即成立專案小組展開調查。專案小組調閱多達385支監視器畫面，還原事件始末。調查發現當時負責現場維安的時任台中第六分局長周俊銘，因發現隨身攜帶的辣椒水噴頭疑似出現裂痕，為確認是否故障，先後4度朝地面按壓試噴，不料噴出的霧氣隨空氣飄散，波及附近民眾，才造成現場多人感到不適。由於周俊銘第一時間未坦承試噴辣椒水，台中市警察局長吳敬田事後除公開向柯文哲、劉苓妤等人致歉，也報請警政署議處，周俊銘遭記過、拔官並調往北部擔任非主管職，為事件負起行政責任。真相釐清後，劉苓妤撤回告訴。雖然《傷害罪》原則上屬告訴乃論，但若公務員於執行職務時涉犯傷害罪，依法仍可繼續追訴，因此檢方仍持續偵辦。檢方調查指出，周俊銘試噴辣椒水的位置距離劉苓妤及其他民眾約8.75公尺至21.1公尺，且噴灑方向均朝向地面，並非刻意針對特定人士，也非為驅離群眾或執行警察公權力。檢方認為，周俊銘雖有處置疏失，但「試噴辣椒水」尚難認定屬執行職務行為，依法作出不起訴處分。劉芩妤表示，如今檢方偵查終結作出不起訴處分，自己予以尊重，希望這起事件就此落幕。