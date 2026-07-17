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初音未來「監護權魔咒」爆紅！世界盃巴西、挪威、英格蘭全中了

▲英格蘭在2026世界盃足球賽以2:1擊敗挪威。（圖／翻攝自Sky Sports）

「初音監護權」怎麼來？世界盃催生各國版初音

▲巴西初音在淘汰日本後成為社群熱門角色，不少網友笑稱世界盃真正爭奪的是「初音監護權」。（圖／翻攝自＠widvnhak）

英格蘭初音爆紅！經典迷因也跟著復活：不跟英國人講話

阿根廷能否打破魔咒？球迷決賽前狂求別中招

▲截至目前為止，所有獲得初音監護權的球隊，都在下一場比賽以1比2落敗，從巴西、挪威到英格蘭皆無法倖免。（圖／翻攝自X@widvnhak）

2026世界盃淘汰賽掀起「初音未來監護權」迷因，只要球隊淘汰對手，就被視為取得初音監護權，全球繪師也會創作專屬國家版初音。不過，巴西、挪威、英格蘭取得監護權後，下一戰竟全都以「1比2」比分遭淘汰，引發「初音魔咒」熱議，也讓網友戲稱根本是「特級咒物」。如今監護權已轉交阿根廷，球迷也期待決賽對上西班牙時，梅西能否率隊打破這項神秘巧合，讓這場冠軍戰除了勝負之外，又多了一項另類看點。「初音監護權」迷因之所以爆紅，關鍵就在於一路延續至今的「1比2魔咒」。日本隊率先遭巴西淘汰後，巴西被視為取得初音監護權，社群隨即出現大量巴西版初音創作；沒想到巴西下一戰竟以1比2敗給挪威，監護權因此轉交給挪威。接著，挪威又在下一場8強戰同樣以1比2輸給英格蘭，監護權再次易主；到了四強賽，英格蘭再度以1比2不敵阿根廷，讓初音未來正式「轉籍」到阿根廷。由於連續三支獲得監護權的球隊，都在下一戰以完全相同的1比2比分遭淘汰，讓不少球迷驚呼實在太過巧合，甚至有人戲稱初音未來根本是「特級咒物」。所謂「初音監護權」並非官方活動，而是全球繪師與動漫迷自發形成的二創迷因。玩法相當簡單，每當淘汰賽有球隊擊敗對手，社群便認定初音未來「轉籍」到勝隊，繪師也會依照該國文化、服飾與特色，創作專屬的國家版初音，因此又被戲稱為「初音監護權之戰」。其實這股創作風潮早在2024年「巴西初音（Brazilian Miku）」爆紅時便開始發酵，之後陸續出現日本、阿根廷等不同版本。今年世界盃則將這項創作文化與淘汰賽結合，每場比賽結束後都會誕生新的「國家初音」，甚至有繪師畫出監護權交接的連載漫畫，也吸引不少原本沒有關注足球的動漫迷開始追賽事，直呼「真正想看的不是足球，而是下一個國家初音」。英格蘭取得監護權後，「英格蘭初音」也迅速在社群洗版，多數作品以英倫紳士、英式制服等元素進行設計，意外讓歐美初音圈知名老迷因「初音未來不跟英國人說話（Hatsune Miku does not talk to British people）」再次受到討論。這個迷因源自2021年，一名16歲網友以Talkloid製作不到15秒的短片，內容是初音未來拒絕與英國人交談，原本只是無厘頭創作，卻逐漸衍生大量動畫與二創作品，如今隨著英格蘭版初音誕生，也讓這個經典梗再度翻紅。如今監護權已落到阿根廷手中，也讓外界更加關注7月20日對決西班牙的世界盃冠軍戰。究竟阿根廷能否成功擊敗西班牙、終結一路延續至今的「初音監護權魔咒」，成為球迷熱議話題。不少網友笑說，「今年世界盃真正的大力神盃其實是初音」、「足球只是前菜，我每天都在等新的初音」、「第一次因為初音開始追世界盃」，也有人好奇梅西是否能率隊打破這項離奇巧合，替本屆世界盃再添一段有趣話題。