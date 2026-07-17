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為徹底杜絕體育界層出不窮的教練違法事件，運動部近日正式於官方網站架設「涉及違法事件不適任教練資訊專區」，公開首波共147名曾涉及違法事件的不適任教練名單，並附上法院判決書供民眾查閱。名單中出現兩名前中華職棒球員——陳凱倫與陳峰民，也引起外界討論。嚴防不適任教練指導學生運動員，一直是許多立委努力的目標。而近期運動部終於在此方面踏出一大步，台中某國小棒球教練松志彬驚爆性侵、猥褻多達53名小球員的駭人案件，震驚社會。監察院調查後更發現，該名教練早在案發前就有猥褻前科，卻因校方未落實查詢「不適任人員查詢系統」而得以進入校園，造成重大職守疏失。為了加強把關，運動部決定將不適任教練名單「透明化」，讓民眾能直接上網查詢。首波公布的147人名單中，詳細列出了姓名、運動種類及相關違法事證，讓學校及球團在聘用人員時能有明確依據，徹底封堵「狼教練」再次進入校園接觸學童的管道。在眾多教練名單中，曾效力職棒的兩位人物尤為引人矚目：陳凱倫曾效力於富邦悍將，2021年底引退後，曾於新北市尖山國中擔任打擊教練。然而，他遭爆於2022年酒後對隊友妻子伸出狼爪，強行性侵未遂。儘管陳凱倫辯稱「斷片」並僅承認強制猥褻，但法院認定其有強制性交之犯意，依「強制性交未遂罪」判處有期徒刑1年8個月，並須賠償受害夫妻50萬元。陳峰民則是在2010年離開職棒圈後，長期深耕南部基層棒球，曾擔任台南市崇明國中總教練及華南金控盃青少棒賽事台南市代表隊總教練。然而，陳峰民於2023年因故意對少年犯罪傷害罪遭起訴，最終被法院判處拘役35日。目前「涉及違法事件不適任教練資訊專區」已正式上線，棒球項目累計共有19位教練名列其中。運動部強調，建立此系統是為了確保所有學生運動員能在安全環境中學習。官方呼籲各級學校與訓練單位，務必嚴格落實不適任人員查詢機制，切勿心存僥倖，讓類似的悲劇再度重演。民眾如欲確認教練資格，可前往運動部官網之資訊專區，依據運動種類進行姓名查詢及判決書查閱，共同守護基層體育的安全門戶。