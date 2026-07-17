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致癌油風暴延燒，台北市長蔣萬安今（17）日上午受訪時怒轟，「我呼籲所有的民眾、所有的人民站上街頭，大聲的訴求！」。下午，蔣萬安在臉書上宣布，行政院長卓榮泰不能只有道歉，更應該負起政治責任，下臺負責。中央政府不願積極處理，人民就必須採取自救行動，「因此，我要呼籲所有關心食安的民眾，7月25日，和我們一起站上凱道，大聲喊出我們對食安的訴求：食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下臺！」。「逼我吃毒油逼我上街頭」，蔣萬安說，一起上凱道，大聲說出人民的訴求：食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下臺。毒油案影響全國，民進黨發言人竟然在政論節目上，對提出質疑的媒體大小聲，甚至說，「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛！」他認為，這就是傲慢，這就是不肯認錯道歉。蔣萬安提到，毒油案發生至今半個多月，中央政府仍然無法給人民一個真相，無法清楚說明整起事件的原因。今年4月到6月，究竟有多少批問題油品流入市面、被民眾吃下肚？難道1月到3月的油品就完全沒有問題嗎？除了這次出事的中聯油脂，其他上游油品業者，中央有沒有全面清查？有沒有全面檢驗？有沒有確認市面上其他油品的安全？中央處理速度如此緩慢，不僅讓人民持續暴露在食安風險之中，更令人擔心，恐怕給了相關業者足夠的時間串證、滅證。蔣萬安說，然而，中央政府從上到下，至今竟沒有人願意為這場重大食安風暴負起政治責任。就連卓榮泰也只針對「一個問題批號」道歉。但人民究竟吃下多少來自問題批號的毒油？他認為，卓榮泰不能只有道歉，更應該負起政治責任，下臺負責。蔣萬安喊話，面對食安議題，不能再任由中央政府吃人夠夠，中央政府不願積極處理，人民就必須採取自救行動，因此，他要呼籲所有關心食安的民眾，7月25日，和我們一起站上凱道，大聲喊出我們對食安的訴求：食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下臺。