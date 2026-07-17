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外送專法7月21日上路 每筆訂單最低保障45元

▲外送專法即將上路，未來點外送可能會變貴、優惠也會縮水。（圖／記者吳翊緁攝）

pandapro免費喝路易莎芒果綠，優惠碼一次看

外帶自取最低5折，滿99元再享8折

外送專法7月21日正式上路，外送員報酬與平台管理制度迎來重大變化，有專家評估平台成本恐怕會多3成，未來外送走向精品的高消費市場。對一般民眾來說，不想多付外送費，可以改用「外帶自取」，foodpanda即日起指定店家5折價，此外，7月20日至8月2日期間，pandapro會員使用「外帶自取」，在路易莎指定分店下訂結帳時輸入優惠碼「路易莎請你喝」，即可免費兌換原價85元「芒果鮮果風味綠茶」。《外送員權益保障及外送平臺管理法》將於7月21日正式施行，規定外送員每筆訂單基本報酬，不得低於外送服務期間依比例換算最低時薪的1.25倍，且每筆訂單設有最低45元保障；平台也必須提供清楚、可核對的報酬明細，並強化契約、停權及申訴制度。不過，外送專法主要保障外送員權益及規範平台管理，並未直接規定平台必須調漲消費者的外送費或餐點價格。民眾若擔心點外送的額外支出，可改選外帶自取，除了不必支付外送服務費，部分店家還提供比現場購買更低的優惠價格。foodpanda宣布，7月20日至8月2日期間，pandapro會員使用「外帶自取」服務，在路易莎指定分店、指定專區下訂「芒果鮮果風味綠茶」，結帳時輸入優惠碼「路易莎請你喝」，即可免費兌換原價85元的指定飲品，但每日供應數量有限、兌完為止。除了免費飲料，foodpanda也針對外帶自取推出多項優惠，即日起至7月31日，部分指定店家單筆消費滿99元可享8折，另有指定店家提供5折起優惠；指定飲品店家的5折起活動則持續至8月2日，每人可使用次數無上限。參與品牌涵蓋早餐、正餐、小吃與手搖飲，包括拉亞漢堡、大埔鐵板燒、松屋、繼光香香雞、麻古茶坊、大苑子及珍煮丹等。消費者可先在App完成點餐及付款，再依照指定時間前往門市取餐，不僅不用在現場排隊，也能省下外送服務費。