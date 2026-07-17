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▲主辦單位「大步整合行銷」昨日宣布因不可抗力因素取消活動。（圖／翻攝自大步整合行銷FB）

韓國實境節目《熱血籃球隊》3月才宣布第二季將會到台北小巨蛋錄製，除了有超豪華卡司外，還將邀請TWICE成員周子瑜擔任台北明星賽的特別MC，這也是她在台灣的首個主持工作。不料昨（16）日主辦單位「大步整合行銷」，卻突然宣布取消，不僅傳出是因牽扯到商業糾紛，才導致計畫被迫停止，主辦單位還將向韓國相關人士提告。《NOWNEWS今日新聞》也進一步詢問涉及的商業糾紛跟金額，主辦表示正在準備訴訟中，「韓國律師擔心若曝光太多細節會影響官司，暫時無法透露太多，還請見諒。」大步整合行銷在昨日發文宣布《RISING EAGLES 熱血籃球隊-第二季-最終戰-台北站》取消的消息，但沒有透露原因，僅說是「不可抗力因素。」並強調：「此次取消非我們所樂見，也是在綜合評估各項客觀因素後所做出的艱難決定。」據《TVBS新聞網》報導，除了原定的主持人徐章煇、SHINee成員珉豪、EXO成員燦烈等人外，製作單位原本還邀請子瑜擔任特別主持人，Super Junior、i-dle、aespa、ENHYPEN等超人氣韓團，還有望擔任中場嘉賓。但疑似因商業糾紛而導致整個計畫停止，甚至傳出主辦將向韓國相關人士提告。而對此，主辦單位也向《NOWNEWS今日新聞》坦承正在準備訴訟中，但因韓國律師擔心曝光太多細節會影響官司，所以無法透露太多。《熱血籃球隊》由前韓國國手徐章勳擔任總教練、前職業籃球明星田颱風擔任教練，由珉豪擔任隊長，帶領2AM成員鄭珍雲、NCT成員Johnny、模特兒文秀寅、演員朴殷碩、歌手孫泰辰等11位明星球員組成戰隊。第一季前往菲律賓後，原本第二季將來台灣，不料卻突然宣布取消，讓等待已久的粉絲都感到十分錯愕。