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龜梨和也前隊友、男團KAT-TUN前成員田中聖因多次涉及毒品案件入獄，今年2月左右刑滿出獄，重獲自由約5個月，近日他登上爆料系YouTuber KoreKore頻道接受專訪，首度公開談及獄中生活、戒毒過程，甚至親口證實流傳多年的「入珠」傳聞，引發日本網友熱議。田中聖坦言，長達兩年的監禁生活讓他「見識到了地獄」，由於自己曾是知名偶像，在獄中經常成為其他受刑人的焦點，還曾被不少年輕受刑人故意挑釁找碴，但為了避免衝突，他只能選擇默默忍耐。不只是分享服刑經歷，田中聖也首度鬆口證實多年來的傳聞，坦承自己私密處確實植入了3顆矽膠珠，相關照片早在2013年就曾被媒體曝光，在十多年後的最近終於親口承認此事。談到出獄後的生活，田中聖因為身上有許多刺青，經常成為警方盤查對象，半年內就已經被臨檢4次，為了徹底擺脫毒癮，他出獄後也主動入住醫療機構接受戒毒治療，目前開始投入反毒宣導，希望以親身經歷提醒更多人遠離毒品。