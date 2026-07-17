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台積電法說正面 但預期過高出現失望性賣壓

台股今（17）日收盤跌2953點，慘寫歷史新跌點。台新投顧總經理黃文清表示，今年台股上半年漲幅達66%，遠高於過去正乖離現象，而當遇上美國伊朗戰爭升溫、美國降息預期落空，以及外界對於台積電預期過高引發失望性賣壓，評估今年第3季台股修正壓力仍大。台股今日痛失45K、44K、43K防線，三大關卡！收盤下跌2953點，寫下史上第一大，超越今年6月8日的2694歷史跌點。黃文清接受《NOWNEWS》採訪指出，今年台股上半年漲幅是歷史新高，達到66%，而過去歷史經驗，正乖離3成就已經夠多，但是今年卻達到66%，且融資增加幅度很快。再加上，從今年初原本存在降息預期，但到美國伊朗戰爭開打，就出現落空情況，而現在美伊戰爭又開始升溫，導致市場因高通膨，對下半年美國利率政策有高度不確定性。而7月以來，美國重要科技股，韓國三星到昨（16）日的台積電財報陸續釋出，即便台積電法說會內容普遍正面，「但是因為市場的預期拉高了，市場已經過度的樂觀跟高度的預期」，今天就出現落空、退場的失望性賣壓。黃文清說，即便整個基本面趨勢沒有改變，但是要修正這種乖離可能性非常大，預期今年第3季修正壓力很高，當三星及台積電都出現類似情況，後續必須關鍵留意美國的科技股、四大CSP後續財報，預估在8月中以前都是整理。