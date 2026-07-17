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弘道老人福利基金會主辦的「銀響力新聞獎」邁入第六屆，今（17）日舉行頒獎典禮。《NOWNEWS今日新聞》專題專案中心製作的專題「AI『銀』響力」，獲得「電視及網路影音類-單篇專題報導獎」首獎。製作報導的專題專案中心副主任張鴻儀表示，感謝評審肯定，感謝弘道老人福利基金會提供平台，讓我們有機會聚焦老人議題。在採訪過程中，我們注意到仍有許多長輩跨不過數位鴻溝，希望藉由我們的報導，能夠讓更多長輩鼓起勇氣學會使用AI的便利。同時也希望藉由我們的報導，讓更多的科技產業與長照第一線機構對話，研發出更具人性化的產品。AI可以是輔助，但無法取代，我仍相信社會許多角落仍需要人的溫度，點亮看不到的地方。評審點評該專題入圍理由指出，三則報導分別從賦能高齡者使用高科技產品，正向豐富生命經驗；科技陪伴工具，增加社交降低孤獨感；以及長期照護的科技輔具導入助益照顧需求。在AI運用快速發展下，著眼於運用科技在高齡議題的多面向功能。掌握年度趨勢，切入高齡相關眾多議題。「AI『銀』響力」專題探討在AI浪潮下，年長者追求數位平權的過程。報導首先藉由跨世代智慧共融發展協會理事長游采婕發起的「AI 數位圓夢課」，描述長者克服記憶力衰退，學習AI生成。一群長者利用科技，將逐漸逝去的回憶用AI重現，有的人幫癱瘓的老友生成騎重機的帥照，有的人則懷念過去行動自如還能遊山玩水的歲數，利用AI合成讓自己重遊舊地。除了生成技術，報導也描述AI科技陪伴孤獨失智長者，透過工研院研發的「尬聊機器人」，成為輔助治療失智症與緩解照護者壓力的「科技小幫手」。找來具有照護失智患者經驗的護理師共同研發，透過「懷舊治療」設計，讓長輩在與機器人的互動中，找回生命經驗的連結。特別是傳統理工思維設計出的對話可能不夠生活化，因此特別設計了20個主題，並採「漸進式」引導，讓對話具有意義與層次感。報導最後深入長照中心，觀察目前照服員人力吃緊狀況下，AI科技可以做到什麼樣的程度。運用純熟的毫米波雷達技術，可偵測長者深夜起身或在廁所停留時間，讓照服員更能掌握情況。也藉由第一線人員觀察，披露目前產業研發端，與長照端的需求未必能契合，導致政府經費補助流於形式。長照業者也建議，政府在機構評鑑應與時俱進，採用沙盒機制讓導入AI科技的長照中心，人力上可以獲得舒緩。AI「銀」響力報導：