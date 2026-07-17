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▲蒸發2兆美元後仍嗆看好！貝萊德執行長逆勢喊多比特幣（圖／路透社／達志影像）

2026年比特幣與加密貨幣市場經歷一場驚天暴跌，整體市值蒸發約2兆美元（約新台幣62兆元），比特幣價格更一度重挫至每枚略高於6萬美元，動搖市場對加密貨幣的信心。不過就在市場信心低迷之際，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長拉里．芬克卻公開表態，他對未來12個月的市場前景「非常看好」，這番逆勢喊多的言論隨即引發市場關注。芬克在7月15日接受CNBC《Squawk on the Street》專訪時解釋，比特幣價格自2025年10月創下12.6萬美元歷史新高後便一路暴跌，他坦言：「我一直對比特幣和加密貨幣的槓桿問題感到擔憂，槓桿交易者太多了，這就是為什麼會出現這波清洗，我認為目前的價位已經更加穩定。」他同時強調，目前整體資本市場的隱含槓桿率，已明顯低於2008年金融危機時期水準，儘管不排除仍存在「局部口袋型風險」。芬克這番言論，是在貝萊德公布第2季財報後發表。財報顯示，貝萊德營收年增31%至71億美元（約新台幣2,301億元），經調整後的營業利潤率升至近46%，創近5年來最高水準，過去12個月獲利率更提升260個基點，主因是大量導入AI技術，貝萊德過去一年新增1兆美元資產管理規模，卻沒有增加員工人數。目前貝萊德管理的客戶資產規模已達創紀錄的15.3兆美元（約新台幣497兆元），主要受惠於旗下iShares ETF業務的強勁資金流入，其中包括市場領先的比特幣ETF——IBIT。芬克多次將加密資產驅動的金融市場代幣化，形容為即將到來的「下一場金融革命」，並認為貝萊德的比特幣基金，正是邁向華爾街與全球市場數位轉型的第一步。貝萊德全球固定收益首席投資長里德，上個月也曾表達類似樂觀展望，指出高達9兆美元資金正處於觀望狀態、即將重新配置進場，他當時表示：「有大量現金處於場邊觀望，一旦利多消息傳出、市場出現轉機，資金將呈現爆炸式湧入。」里德當時樂觀的重要依據之一，是川普政府6月宣布的一項，該協議一度帶動比特幣站上近7萬美元、美股同步大漲、油價因荷莫茲海峽承諾免通行費重新開放而回落，市場一片欣欣向榮。里德也曾表示，比特幣正逐步取代黃金，成為新一代全球避險資產。然而值得高度留意的是，這項曾被視為市場樂觀情緒重要支柱的美伊和平協議，如今已。根據最新戰況，美伊雙方近期爆發新一輪激烈軍事衝突，美軍持續空襲伊朗多處目標，伊朗則向卡達、巴林、約旦、科威特等波斯灣國家發動飛彈與無人機攻擊，川普更已公開宣稱先前的停火與談判「已經結束」。這意味著，芬克與里德先前用以支撐市場樂觀展望的地緣政治風險消除論，如今面臨嚴峻考驗，後續比特幣與加密貨幣市場能否如貝萊德高層預期般迎來反彈行情，恐怕還得看美伊衝突後續如何收場而定。