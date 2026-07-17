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反擊李坤城混淆時間點！黃揚明開罵民進黨：睜眼說瞎話

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，擔任中聯油脂董事的福壽實業董事長洪堯昆，因涉案遭法院裁定1000萬元交保，而他本月曾與總統賴清德同場出席寵物展活動，引發外界討論。媒體人黃揚明質疑，政府處理食安事件「又慢又怪」，與民進黨立委李坤城爆發激烈交鋒，甚至因不滿對方回應而兩度拍桌怒嗆：「吃到毒油不能生氣喔？」黃揚明16日在政論節目《新聞面對面》中質疑中央處理的方式，同台來賓李坤城則回應：「我聽不太懂，為什麼處理得又慢又怪？」他進一步指出，洪堯昆等人涉及國內大宗黃豆進口與相關產業鏈，是台灣重要食品供應體系的一環。黃揚明提到，如果回到2014年頂新劣油事件期間，當時有任何馬英九政府官員與魏應充同台活動，民進黨是否看得下去？李坤城則認為，討論必須釐清時間背景，並反問洪堯昆是否也曾與台中市長盧秀燕同台？「什麼時間序？你再講一次！」黃揚明火爆拍桌強調，早在7月1日中聯油脂事件就已經爆發，但7月3日賴清德仍在寵物展與洪堯昆同框；至於盧秀燕跟洪堯昆同台的畫面，黃揚明激動怒吼：「你們放出的那張照片是2020年，你們民進黨在睜眼說瞎話！」黃揚明直言，自己之所以這麼生氣，正是因為7月3日民進黨還眼睜睜看著總統跟涉案千萬交保的人同框，讓他不禁怒轟：「你們看得下去？你們民進黨的邏輯太好笑，12年前的食安標準拿出來，我拜託你民進黨活到12年前的民進黨，拜託你們監督一下！」雙方隨後持續交鋒，李坤城要求黃揚明「好好講，不要拍桌子」，但這番話反而更加激怒黃揚明，再度拍桌大聲嗆聲：「我為什麼不能拍桌？我吃到毒油了欸！我們吃到毒油了不能生氣喔？」現場火藥味十足，相關片段也在網路上引發熱烈討論。