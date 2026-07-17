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蘋果BTS方案最慘悲劇上演！果粉虧爆大傻眼

真的好後悔當初為了等BTS方案，我真的快暈倒了，去年買MacBook Air可以送降噪款AirPods 4（$5990元），這到底是什麼悲劇的消息啊？」

▲蘋果2026年BTS活動僅限MacBook Air、MacBook Pro、iPad Air及iPad Pro，可享教育優惠價並獲得3200元至4800元Apple Store禮品卡。（圖／翻攝Apple官網）

果粉等BTS方案等到翻車！2026教育價比2025年原價貴更多

Air機型最少就漲價7000元、Pro機型則是漲價10000元以上。

今年折價都能大於去年原價，足見這波蘋果產品漲價的幅度有多驚人。

▲不少果粉本來要等今年BTS方案換購MacBook還可以換新耳機，結果今年因為蘋果大漲價，優惠幅度縮水也取消實體贈品，讓不少果粉超悲劇。（示意圖／Unsplash）

蘋果Apple每年都會推出針對學生、教職員優惠的BTS（Back To School）的優惠活動，然而今年活動縮水，取消了過往贈送AirPods、Apple Pencil等實體贈品方案，讓不少人超級崩潰。有許多苦主出面直呼：「返校方案悲劇上演！遇到漲價又不送耳機，信仰整個都沒了，今年不能換電腦了。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「蘋果今年返校BTS活動翻車了....福利大縮水而且還漲價，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「6月漲價前不該猶豫的....現在太悲劇了」、「果粉信仰都沒了，M1繼續操吧，M10見」。然而許多果粉之所以會哀嚎，最關鍵的轉折點就是6月底，蘋果商品大爆漲價，像是常常列入在BTS方案當中的「MacBook電腦」系列，結果BTS方案公布，優惠也是大幅度縮水，今年改送Apple Store禮品卡，最高才回饋4800元，取消實體贈品，讓許多果粉雙重打擊。以最基本款的MacBook Air 13吋來看，2025年M4版本原價34900元，後來2026年M5版本原價變成35900元，今年因為蘋果產品大漲價，BTS折價之後為39590元，還是比2025年購買MacBook Air 13吋的原價來的貴上5000元以上，《NOWNEWS》記者自己本身也心有戚戚焉，原本今年四月也想從M1升級M5，想說等BTS方案，可以請友人協助購買還能換新的AirPods，沒想到先等到大漲價不說，連AirPods也沒了，雖然禮品卡可以消費折抵，但已經買更貴的價格還要貼錢換耳機，完全失去BTS的活動當初吸引人的點，只能悲傷再觀望M1繼續加減使用。