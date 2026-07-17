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阿根廷在世界盃四強戰擊敗英格蘭後，不僅場上火藥味濃厚，賽後更衍生出「場外風波」。阿根廷中場大將恩佐·費南德斯（Enzo Fernández）在個人社群媒體上發布了一則慶祝影片，背景音樂竟選用了英格蘭足球的代表性國歌——Oasis神曲《Wonderwall》，被視為是對英格蘭隊極具挑釁意味的嘲諷。雖然該貼文隨後被刪除，但已引起了爭議。在這場激烈的「英阿大戰」後，效力於英超切爾西（Chelsea）的恩佐，在社群平台分享了一段球員休息室內的慶祝影片。然而，細心的網友發現，影片中播放的背景音樂，竟是英格蘭足球界最具代表性的歌曲《Wonderwall》，此舉被英國媒體《每日鏡報》痛批是在敗者傷口上灑鹽。許多英格蘭支持者認為，恩佐身為英超球員，如此挑釁行為極其「缺乏運動家精神」。面對輿論排山倒海的壓力，恩佐最終將該影片刪除，但相關討論已在網路上發酵。美國媒體ESPN的英國官方帳號也報道了此事。這起事件讓英國媒體憤怒不已。不少英媒與球評直言，阿根廷動作多、贏球還違反規定舉起有關福克蘭群島的政治標語，球員們在場外也頻頻針對對手進行嘲諷或貶低，實在令賽事精神蒙羞。此事件在網路上引發兩極化討論，有人認為恩佐身為切爾西球員，卻嘲諷英格蘭足球代表作，不僅傲慢且極其不成熟，認為相關管理單位應出面告誡。但也有少部分球迷認為這只是「賽後的小小幽默」，並呼籲英格蘭人不要過於敏感。一位網友甚至嘲諷道：「英國人自己才愛用這種皮笑肉不笑的刻薄嘲諷，當別人反擊時就氣急敗壞，這很典型。」