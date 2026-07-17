秉持「生活從想法開始」台灣家居業領導品牌歐德集團為邁向企業永續經營與智慧化製程，斥資逾33億元於桃園沙崙產業園區打造萬坪「台灣歐德國際物流中心」，並於（16）日舉辦盛大落成開幕典禮。現場冠蓋雲集，桃園市長張善政率市府團隊親臨祝賀，德、義國際機械巨頭代表及國內產業界多位重量級貴賓到場共襄盛舉，一同登台剪綵，共同見證這座現代化物流中心的正式啟用。
歐德國際物流中心座落於沙崙物流產業園區，鄰近桃園國際機場、台北港及台61線快速道路，具備絕佳的海空聯運交通優勢，能有效整合區域物流並提升配送效率。隨著周邊智慧產業園區的串聯，南桃園的產業聚落已逐步成形。
在優越的地理條件下，歐德集團全面展示自動化開放工廠。其中最受矚目的是高達21公尺、全台最大的智慧立庫，該系統取代傳統人工堆疊，透過高效傳送與智能排程，達成進出貨到倉儲管理一氣呵成，大幅提升空間利用率並精準掌握生產進度，宣告台灣家居業後勤補給邁入數位化時代。此外，歐德更深化國際合作，聯手全球木工機械巨頭義大利SCM與德國HOMAG集團，導入「全線智慧化生產」，期許帶來高水準的工藝品質與產能升級。
除了頂尖的自動化設備，歐德國際物流中心更跨界朝「觀光工廠」模式邁進。內部規劃有「居家空間展示廳」、「沉浸式多功能室」、「歐德實驗室」與「木作森活教室」，提供居家規劃與手作體驗；並設計「大廊道展示區」，讓消費者能透過觀景窗俯瞰系統傢俱施作與物流設備的運作實景，實現製造過程透明化。在追求科技與產能的同時，歐德亦積極落實永續，園區全面設置太陽能發電與雨水回收系統，實踐淨零碳排與綠色能源。
桃園市長張善政指出：「投資物流中心是攸關企業未來數十年供應鏈與競爭力的長遠決策。歐德國際物流中心的啟用，不僅締造企業發展的新里程碑，更彰顯其深耕台灣、看好桃園未來的堅定信心。」
歐德集團董事長陳國都表示：「新廠的落成是歐德智慧製造的里程碑，目前物流中心自動化第一步是定位，隨著機器連線測試外，還有許多細節需要調整，我們將持續不斷努力精進。不論是新家裝潢或老屋翻新，邀您一起預約更美好的居住未來。」歡迎預約參觀 https://www.order.com.tw/
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歐德國際物流中心座落於沙崙物流產業園區，鄰近桃園國際機場、台北港及台61線快速道路，具備絕佳的海空聯運交通優勢，能有效整合區域物流並提升配送效率。隨著周邊智慧產業園區的串聯，南桃園的產業聚落已逐步成形。
在優越的地理條件下，歐德集團全面展示自動化開放工廠。其中最受矚目的是高達21公尺、全台最大的智慧立庫，該系統取代傳統人工堆疊，透過高效傳送與智能排程，達成進出貨到倉儲管理一氣呵成，大幅提升空間利用率並精準掌握生產進度，宣告台灣家居業後勤補給邁入數位化時代。此外，歐德更深化國際合作，聯手全球木工機械巨頭義大利SCM與德國HOMAG集團，導入「全線智慧化生產」，期許帶來高水準的工藝品質與產能升級。
除了頂尖的自動化設備，歐德國際物流中心更跨界朝「觀光工廠」模式邁進。內部規劃有「居家空間展示廳」、「沉浸式多功能室」、「歐德實驗室」與「木作森活教室」，提供居家規劃與手作體驗；並設計「大廊道展示區」，讓消費者能透過觀景窗俯瞰系統傢俱施作與物流設備的運作實景，實現製造過程透明化。在追求科技與產能的同時，歐德亦積極落實永續，園區全面設置太陽能發電與雨水回收系統，實踐淨零碳排與綠色能源。
桃園市長張善政指出：「投資物流中心是攸關企業未來數十年供應鏈與競爭力的長遠決策。歐德國際物流中心的啟用，不僅締造企業發展的新里程碑，更彰顯其深耕台灣、看好桃園未來的堅定信心。」
歐德集團董事長陳國都表示：「新廠的落成是歐德智慧製造的里程碑，目前物流中心自動化第一步是定位，隨著機器連線測試外，還有許多細節需要調整，我們將持續不斷努力精進。不論是新家裝潢或老屋翻新，邀您一起預約更美好的居住未來。」歡迎預約參觀 https://www.order.com.tw/