全台陀螺鬥士們注意了！年度賽事「2026極限盃G1高雄場」將於7月25日在高雄夢時代登場，集結512位陀螺鬥士展開頂尖對決，爭奪世界盃代表資格。現場除有精彩賽事外，也將同步開賣多款限定商品，其中包括首度亮相的黑金版蒼龍勇氣S6-60V，玩家們快衝高雄搶。
「2026極限盃G1高雄場」7/25登場、賽事資訊
「2026極限盃G1高雄場」參賽人數達512人，分為通常組256人與公開組256人，選手將於高雄夢時代展開激烈對戰。極限盃G1全國大賽高雄場 正選名單看這。
賽事中脫穎而出的公開組及通常組前三名選手，將獲得G1限定比賽獎品，包括第一名燦金版蒼龍突擊、第二名白銀版蒼龍突擊，以及第三名黃銅版蒼龍突擊。
此外，兩組前三名選手也將取得珍貴晉級資格，於9月19日前往台北參加「2026戰鬥陀螺世界盃代表選拔賽」。最終勝出的公開組與通常組代表選手，將於今年下半年代表台灣前往泰國參加世界大賽，與各國陀螺高手一較高下。
舞台活動 限定商品同步開賣
除了賽事對決外，現場舞台區也規劃多項互動活動，邀請人氣角色「KIWI姊姊」登台與玩家同樂。只要勇敢上台或參與互動，就有機會將只有比賽會場才能拿到的限定小禮物帶回家。
物販區則推出多款活動限定商品，其中最受矚目的就是2026 G1現場首次販售的黑金版蒼龍勇氣S6-60V，以及可依喜好自由搭配配色的蒼龍爆刃1-60A。由於限定商品數量有限，購買資格券相關資訊將於「戰鬥陀螺TW」粉絲專頁後續公告。
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「2026極限盃G1高雄場」參賽人數達512人，分為通常組256人與公開組256人，選手將於高雄夢時代展開激烈對戰。極限盃G1全國大賽高雄場 正選名單看這。
此外，兩組前三名選手也將取得珍貴晉級資格，於9月19日前往台北參加「2026戰鬥陀螺世界盃代表選拔賽」。最終勝出的公開組與通常組代表選手，將於今年下半年代表台灣前往泰國參加世界大賽，與各國陀螺高手一較高下。
舞台活動 限定商品同步開賣
除了賽事對決外，現場舞台區也規劃多項互動活動，邀請人氣角色「KIWI姊姊」登台與玩家同樂。只要勇敢上台或參與互動，就有機會將只有比賽會場才能拿到的限定小禮物帶回家。
物販區則推出多款活動限定商品，其中最受矚目的就是2026 G1現場首次販售的黑金版蒼龍勇氣S6-60V，以及可依喜好自由搭配配色的蒼龍爆刃1-60A。由於限定商品數量有限，購買資格券相關資訊將於「戰鬥陀螺TW」粉絲專頁後續公告。