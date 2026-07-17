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特斯拉（Tesla）7月16日無預警宣布推出全新兒童平衡車，正式跨足學齡前兒童市場。這款平衡車採用輕量鎂合金車架，座椅高度可五檔調節，適合2至5歲兒童使用，目前已在特斯拉官網開賣，售價225美元（約新台幣7,088元），預計8月下旬開始出貨。這款平衡車延續特斯拉一貫的極簡工業設計語彙，官方也同步發布了兒童實際騎乘的照片作為宣傳。值得一提的是，這並非特斯拉首度跨足兒童商品市場——特斯拉先前已推出過類似嬰兒車概念的兒童電動車「Cyberquad」，靈感來自旗艦電動皮卡Cybertruck的外型設計，這款產品當年在市場上迅速走紅，許多消費者稱讚它「就像是孩子的第一輛特斯拉」。回顧Cyberquad的銷售歷史相當精彩：2021年12月首度在美國開賣時，售價高達1,900美元（約新台幣5萬9,850元），上市不到一天即宣告售罄，掀起搶購熱潮。不過這款產品後續一度因未能符合美國消費品安全委員會（CPSC）規範而下架超過一年，直到2023年11月才重新回歸市場，維持1,900美元原價，規格升級為36V電池、500W馬達，最高時速可達10英里、續航里程約15英里。同年7月，Cyberquad也進軍中國市場，售價11,990人民幣（約新台幣5萬2,700元），鎖定8至12歲兒童客群，同樣迅速售罄。不過也有部分消費者對Cyberquad表示失望，直言原本期待的是「真正的電動摩托車」，顯示市場評價其實存在兩極分化的聲音，但整體買氣依然強勁。相較於Cyberquad鎖定8至12歲的電動車款，這次全新推出的平衡車客群明顯更年幼（2至5歲），且採用不需電力驅動的傳統平衡車設計，售價也大幅親民，僅225美元，反映特斯拉近期積極推動「低價策略」的品牌走向，試圖用更親民的周邊商品，及早培養年輕世代對特斯拉品牌的認同感與情感連結。至於這款兒童平衡車是否會引進台灣市場，目前特斯拉官方尚未對外公布任何海外銷售計畫。以先前Cyberquad電動車的銷售軌跡來看，該產品當年僅先後於美國、中國市場開賣，並未正式引進台灣，加上美國官網過去也曾限制部分偏遠地區（如夏威夷、阿拉斯加）無法配送，顯示特斯拉這類兒童周邊商品的海外市場布局仍相對保守。不過，台灣消費者若對這款平衡車有興趣，仍可透過美國官網下單、自行處理國際運送與相關稅費，但實際運費與到貨時間目前均未有官方明確資訊，建議消費者持續關注特斯拉官網後續公告。